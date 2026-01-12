Participantes do BBB 26: quem é Marciele, Pipoca do Norte

O BBB 26 apresentou os participantes do grupo Pipoca, e entre os destaques está Marciele, representante da Casa de Vidro Norte. / Crédito: Reprodução/Globo/gshow

O Big Brother Brasil 26 deu início à apresentação oficial dos seus participantes Pipoca nesse domingo, 11, trazendo Marciele como a representante escolhida da região Norte na Casa de Vidro. Ao todo, a edição do reality reúne participantes divididos em três grupos: Pipocas, Veteranos e Camarotes. Cada um deles disputa o prêmio final da temporada, que promete novas dinâmicas e grande engajamento do público.

Saiba mais sobre a história e motivações da candidata, a seguir.

Conheça Marciele, participante da Casa de Vidro Norte Natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, no Amazonas. Crédito: Reprodução/Instagram @marciele.albuquerque Natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, no Amazonas. Influenciadora digital e empreendedora, ela construiu sua trajetória a partir de uma infância simples, em contato direto com a floresta, em uma família que sempre teve na agricultura, especialmente na produção de farinha, sua principal fonte de renda.

Filha mais velha de quatro irmãos, Marciele cresceu assumindo responsabilidades desde cedo. A vivência em um lar humilde e unido moldou seu senso de liderança e sua determinação, características que ela carrega até hoje. Formada em Administração de Empresas, Marciele enfrentou dificuldades financeiras durante a graduação. Morou com diferentes familiares e contou com a ajuda de amigos para conseguir se manter enquanto estudava.

Paralelamente, sempre cultivou a paixão pela dança, que mudaria definitivamente o rumo de sua vida. Em 2016, foi convidada para participar de um teste no Boi Caprichoso, um dos símbolos do Festival Folclórico de Parintins. A aprovação marcou uma virada em sua carreira. Há quase dez anos, ela ocupa o posto de cunhã-poranga, uma das figuras femininas mais emblemáticas da festa. “Sou o improvável que deu certo”, costuma dizer ao lembrar do início dessa trajetória.