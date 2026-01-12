Participantes do BBB 26: quem é Marciele, Pipoca do Norte

Pipoca do BBB 26: quem é Marciele, participante vencedora do NorteInfluenciadora, cunhã-poranga do Boi Caprichoso e indígena munduruku, Marciele aposta na força da própria história para conquistar o público do reality
O Big Brother Brasil 26 deu início à apresentação oficial dos seus participantes Pipoca nesse domingo, 11, trazendo Marciele como a representante escolhida da região Norte na Casa de Vidro.
Ao todo, a edição do reality reúne participantes divididos em três grupos: Pipocas, Veteranos e Camarotes. Cada um deles disputa o prêmio final da temporada, que promete novas dinâmicas e grande engajamento do público.
Saiba mais sobre a história e motivações da candidata, a seguir.
Conheça Marciele, participante da Casa de Vidro Norte
Natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, no Amazonas. Influenciadora digital e empreendedora, ela construiu sua trajetória a partir de uma infância simples, em contato direto com a floresta, em uma família que sempre teve na agricultura, especialmente na produção de farinha, sua principal fonte de renda.
Filha mais velha de quatro irmãos, Marciele cresceu assumindo responsabilidades desde cedo. A vivência em um lar humilde e unido moldou seu senso de liderança e sua determinação, características que ela carrega até hoje.
Formada em Administração de Empresas, Marciele enfrentou dificuldades financeiras durante a graduação. Morou com diferentes familiares e contou com a ajuda de amigos para conseguir se manter enquanto estudava.
Paralelamente, sempre cultivou a paixão pela dança, que mudaria definitivamente o rumo de sua vida.
Em 2016, foi convidada para participar de um teste no Boi Caprichoso, um dos símbolos do Festival Folclórico de Parintins. A aprovação marcou uma virada em sua carreira.
Há quase dez anos, ela ocupa o posto de cunhã-poranga, uma das figuras femininas mais emblemáticas da festa. “Sou o improvável que deu certo”, costuma dizer ao lembrar do início dessa trajetória.
Personalidade de Marciele e jogo no BBB 26
Marciele se define como uma mulher de posicionamento firme, controladora e com perfil de liderança acentuado. Dentro do jogo, afirma não abrir mão das próprias opiniões e valoriza a honestidade acima de tudo. Para ela, mentir ou trapacear não fazem parte da estratégia.
Observadora, acredita saber equilibrar energia e cautela conforme a situação exige. Fora do trabalho, gosta de estar em contato com a natureza, visitar cachoeiras e aproveitar momentos ao lado de amigos e familiares.
Marciele no BBB 26: cultura, ancestralidade e ativismo
Indígena do povo munduruku, Marciele também atua como ativista e colabora com organizações ligadas à causa indígena. Com ascendência indígena e criação na floresta, se vê como uma mulher guerreira, persistente e determinada.
Segundo ela, a cunhã-poranga representa a força da mulher na cultura amazônica e indígena. Para Marciele, estar no BBB 26 é uma oportunidade de mostrar essa identidade para todo o Brasil e quebrar estereótipos.
Acostumada à exposição por conta da carreira artística, Marciele afirma lidar bem com a visibilidade. Canceriana, diz que aprendeu ao longo do tempo a impor limites e se posicionar com firmeza, mesmo em ambientes de julgamento constante.
Empreendedora, ela é dona de duas lojas: uma voltada ao artesanato indígena e outra no segmento fitness.
Atualmente, mora com um irmão e uma prima em Manaus. Solteira há seis meses, diz estar aberta a viver um romance no reality, caso aconteça naturalmente.
Motivação de Marciele para entrar no reality
Para Marciele, o BBB 26 representa lidar com o imprevisível e, principalmente, a chance de transformar a realidade da própria família. Ela garante que, quando se sente subestimada, encontra ainda mais força para ir além dos próprios limites.
Competitiva e confiante, a participante da Casa de Vidro Norte entra no jogo disposta a mostrar sua personalidade marcante, sua cultura e sua história de superação ao público.
Instagram: @marciele.albuquerque
Casa de Vidro e BBB 26: saiba mais
A dinâmica da Casa de Vidro manteve os participantes confinados em um espaço transparente, fora da casa principal, com acompanhamento constante do público.
A entrada definitiva no BBB 26 dependeu exclusivamente da votação popular, realizada de forma online pelo gshow. Os mais votados garantiram vaga no elenco oficial do reality.
O BBB 26 estreia nesta segunda-feira, 12, na TV Globo, com transmissão simultânea no Globoplay e cobertura completa nas plataformas digitais. O prêmio da edição é de R$ 3 milhões.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4