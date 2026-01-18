Pipoca do BBB 26: veja quem é Gabriela, campeã do Quarto Branco

Gabriela, natural de São Paulo, superou 120 horas de resistência e conquista últimas vagas do BBB 26 / Crédito: Divulgação / Globo / gshow

Apesar de não ter sido escolhida da Casa de Vidro, a paulista Gabriela Saporito, de 21 anos, entrou para o grupo Pipoca do BBB 26 após ser uma das últimas resistentes do Quarto Branco. Estudante de psicologia, ela vende doces para complementar a renda. A sister encarou as 120 horas de prova preparada, já que mantém uma rotina intensa de 19 horas na rua de segunda a sexta. “Vou entrar para ganhar, para jogar. Sei que tenho potencial e força, quero mudar a vida da minha”, prometeu Gabriela.

Saiba mais sobre a história e motivações da sister a seguir. BBB 26: conheça a história de Gabriela Nascida e criada na Capital de São Paulo, Gabriela começou trabalhar já aos 15 anos em um buffet de festa infantil. Porém, teve que se reinventar com a chegada da Covid-19 e o fechamento do local. “Minha mãe se separou do meu padrasto e ele que bancava a casa. Começamos a vender máscara”, contou a sister. Ao final do quadro grave da pandemia, com 17 anos, as duas trocaram as máscaras por doces. Atualmente no 5º período da faculdade de psicologia, Saporito arrumou um trabalho na área e continua vendendo os quitutes feitos por sua mãe Mayara.

De segunda a sexta, Gabriela tem trabalho integral, faz academia e depois vai para a faculdade em uma rotina de 19 horas. No final de semana, é hora de vender os doces pelas ruas paulistas. "Um salário não dá, vender os doces dá mais dinheiro", explicou. Gabriela ama natureza, fazer trilha, entrar na cachoeira, treinar na academia, ir à praia e tomar sol. Entre as curiosidades sobre si mesma, ela conta que gosta de comer carne crua, apesar de saber que faz mal. A participante se define uma mulher saudável física e mentalmente. "Me acho linda, dos cabelos ondulados e sorrisão. Independente, porque eu me basto. Guerreira, alegre e sou fofa assim, mas brava". Gabriela no BBB 26: saiba as motivações da sister Ajudar a família é o que motivou a inscrição de Gabriela na 26ª edição. "Oportunidade é difícil e quando peço e recebo, agarro e me jogo. Quero ajudar no tratamento da minha mãe e da minha irmã, e depois abrir um consultório como Psicóloga". A sister ainda promete movimentar a casa com sua personalidade sem filtro, afinal "lá no BBB, melhor entrar e ser cancelada do que ser uma planta", declarou. Antes de vencer o Quarto Branco, ela foi candidata na Casa de Vidro da região Sudeste.