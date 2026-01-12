Ana Paula Renault no BBB 26: conheça participante dos Veteranos

Ana Paula Renault está no BBB 26 / Crédito: Reprodução Globo

A jornalista Ana Paula Renault foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a ex-BBB participou da 16ª edição do reality show e retorna neste ano. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete Veteranos desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Na Record, Ana Paula não foi bem aceita pelo público por conta da rivalidade com Nadja Pessoa, que era a favorita do reality rural. Renault foi eleiminada na terceira roça. Em 2020, integrou o elenco do SBT nos programas Triturando e Fofocalizando. Em 2023, a sister e o deputado federal Nikolas Ferreira discutiram em um voo em que se encontraram sobre o discurso do parlamentar em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Ana Paula Renault no BBB: como foi sua participação anterior?

Ana ganhou projeção depois do BBB 16, época em que fez viralizar o bordão “Olha elaaaaa!” ao retornar de um paredão falso.