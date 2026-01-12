Ana Paula Renault no BBB 26: conheça participante dos Veteranos

Ana Paula Renault no BBB 26: conheça participante dos VeteranosParticipante do grupo Veteranos no BBB 26, Ana Paula Renault foi anunciada durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Relembre quem é
A jornalista Ana Paula Renault foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a ex-BBB participou da 16ª edição do reality show e retorna neste ano.
O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete Veteranos desta edição. Veja mais detalhes a seguir.
Veteranos BBB 26: relembre a trajetória de Ana Paula Renault
Ana Paula participou do Big Brother Brasil em 2016, deixando sua marca como uma das participantes mais polêmicas em dois meses de confinamento. Então com 34 anos, ela já fez reclamações sobre Laércio, que dormia apenas de cueca, e ele foi eliminado na semana seguinte.
Após deixar o reality, Ana Paula chegou a comandar seu próprio quadro no extinto Vídeo Show e até fez uma participação especial na novela Haja Coração (2016).
Dois anos depois, ela fez parte de A Fazenda 10, sendo assim a primeira ex-integrante do reality da Record a participar do programa da Globo, com o retorno ao BBB 26.
Na Record, Ana Paula não foi bem aceita pelo público por conta da rivalidade com Nadja Pessoa, que era a favorita do reality rural. Renault foi eleiminada na terceira roça. Em 2020, integrou o elenco do SBT nos programas Triturando e Fofocalizando.
Em 2023, a sister e o deputado federal Nikolas Ferreira discutiram em um voo em que se encontraram sobre o discurso do parlamentar em alusão ao Dia Internacional da Mulher.
Ana Paula Renault no BBB: como foi sua participação anterior?
Ana ganhou projeção depois do BBB 16, época em que fez viralizar o bordão “Olha elaaaaa!” ao retornar de um paredão falso.
Logo nas primeiras semanas, ela se tornou favorita do público pelas falas e confrontos que protagonizou, especialmente com Juliana e integrantes do grupo rival.
A preferência foi demonstrada no paredão falso, em que Ana Paula foi escolhida com 74% dos votos e passou dois dias no Quarto Secreto além de ganhar imunidade.
Antes de completar dois meses de programa, ela foi expulsa após dar dois tapas no rosto de Renan em uma festa.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4