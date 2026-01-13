Enquete BBB 26: veja como votar no Gshow passo a passo

Voto Único ou Voto da Torcida? Saiba como votar nos dois sistemas de voto para o BBB 26 / Crédito: Divulgação / Globo

O BBB 26 já começou e tem previsão de acabar em abril. Durante o programa, Paredões serão formados semanalmente para o público votar no participante que deseja eliminar, seguindo essa dinâmica até a grande final. Para as eliminações, a audiência votará pelo site do Gshow nas modalidades Voto Único ou Voto da Torcida. Esse sistema misto funciona desde a edição 24, buscando equilibrar o poder das torcidas organizadas e a opinião do público geral.

Abaixo, confira o passo a passo para votar de forma gratuita e oficial. Como votar no BBB 26 pelo Gshow: passo a passo 1. Acesse o site oficial

Vá até o site gshow.globo.com/realities/bbb. Faça login com sua Conta Globo ou cadastre-se gratuitamente. Clique na área da enquete do paredão. 2. Selecione o tipo de voto Existem duas modalidades de voto, o Único e o da Torcida. Para votar, clique na opção desejada. Caso escolha o Voto Único, é necessário inserir seu CPF e data de nascimento. O sistema irá validar seus dados em até 4 minutos. 3. Escolha o participante

Você verá a foto e o nome dos participantes que estão no paredão. Confirme se a votação é para sair ou permanecer no jogo. Clique sobre o participante que você deseja.

4. Confirme o seu voto

Clique em “sou humano” e finalize. 5. Vote quantas vezes quiser

A modalidade da Torcida permite votos ilimitados. Para isso, basta clicar em votar novamente e repetir o processo. Como funciona a votação do BBB 26 A eliminação do Big Brother Brasil ocorre, tradicionalmente, por meio dos Paredões. A cada semana, dinâmicas decidem quem fica imune ou quem corre risco de sair do programa.

Existem diversas maneiras de ir para o Paredão no BBB, como perder uma prova especifica, consequências do Big Fone ou ser indicado pelos próprios participantes. Ao final da formação, três ou mais jogadores ficam à mercê da escolha da audiência. O público tem o poder de escolher quem segue na disputa pelo prêmio milionário e quem se despede da casa mais vigiada do Brasil. Para isso, é necessário votar pelo Gshow.