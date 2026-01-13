Enquete BBB 26: veja como votar no Gshow passo a passo

Enquete BBB 26: veja como votar no Gshow passo a passoA cada semana, o público decide quem fica ou deixa o Big Brother Brasil. Na 26ª edição, sistema de votos misto é utilizado; veja passo a passo
O BBB 26 já começou e tem previsão de acabar em abril. Durante o programa, Paredões serão formados semanalmente para o público votar no participante que deseja eliminar, seguindo essa dinâmica até a grande final.
Para as eliminações, a audiência votará pelo site do Gshow nas modalidades Voto Único ou Voto da Torcida. Esse sistema misto funciona desde a edição 24, buscando equilibrar o poder das torcidas organizadas e a opinião do público geral.
Abaixo, confira o passo a passo para votar de forma gratuita e oficial.
Como votar no BBB 26 pelo Gshow: passo a passo
1. Acesse o site oficial
Vá até o site gshow.globo.com/realities/bbb. Faça login com sua Conta Globo ou cadastre-se gratuitamente. Clique na área da enquete do paredão.
2. Selecione o tipo de voto
Existem duas modalidades de voto, o Único e o da Torcida. Para votar, clique na opção desejada. Caso escolha o Voto Único, é necessário inserir seu CPF e data de nascimento. O sistema irá validar seus dados em até 4 minutos.
3. Escolha o participante
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão no paredão. Confirme se a votação é para sair ou permanecer no jogo. Clique sobre o participante que você deseja.
4. Confirme o seu voto
Clique em “sou humano” e finalize.
5. Vote quantas vezes quiser
A modalidade da Torcida permite votos ilimitados. Para isso, basta clicar em votar novamente e repetir o processo.
Como funciona a votação do BBB 26
A eliminação do Big Brother Brasil ocorre, tradicionalmente, por meio dos Paredões. A cada semana, dinâmicas decidem quem fica imune ou quem corre risco de sair do programa.
Existem diversas maneiras de ir para o Paredão no BBB, como perder uma prova especifica, consequências do Big Fone ou ser indicado pelos próprios participantes. Ao final da formação, três ou mais jogadores ficam à mercê da escolha da audiência.
O público tem o poder de escolher quem segue na disputa pelo prêmio milionário e quem se despede da casa mais vigiada do Brasil. Para isso, é necessário votar pelo Gshow.
O sistema de votos do BBB funciona de maneira mista, dividindo-se entre Votos únicos e Votos Torcida. Veja a diferença de cada um:
- Voto Único: permite apenas um voto por CPF em cada Paredão.
- Voto da Torcida: libera votos ilimitados em um mesmo participante ou em distintos.
Cada modalidade representa 50% do resultado final, e a média entre as porcentagens define quem é eliminado do programa.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4