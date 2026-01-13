Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete BBB 26: veja como votar no Gshow passo a passo

A cada semana, o público decide quem fica ou deixa o Big Brother Brasil. Na 26ª edição, sistema de votos misto é utilizado; veja passo a passo
O BBB 26 já começou e tem previsão de acabar em abril. Durante o programa, Paredões serão formados semanalmente para o público votar no participante que deseja eliminar, seguindo essa dinâmica até a grande final.

Para as eliminações, a audiência votará pelo site do Gshow nas modalidades Voto Único ou Voto da Torcida. Esse sistema misto funciona desde a edição 24, buscando equilibrar o poder das torcidas organizadas e a opinião do público geral. 

Abaixo, confira o passo a passo para votar de forma gratuita e oficial.

Como votar no BBB 26 pelo Gshow: passo a passo

1. Acesse o site oficial

Vá até o site gshow.globo.com/realities/bbb. Faça login com sua Conta Globo ou cadastre-se gratuitamente. Clique na área da enquete do paredão.

2. Selecione o tipo de voto

Existem duas modalidades de voto, o Único e o da Torcida. Para votar, clique na opção desejada. Caso escolha o Voto Único, é necessário inserir seu CPF e data de nascimento. O sistema irá validar seus dados em até 4 minutos. 

3. Escolha o participante

Você verá a foto e o nome dos participantes que estão no paredão. Confirme se a votação é para sair ou permanecer no jogo. Clique sobre o participante que você deseja.

4. Confirme o seu voto

Clique em “sou humano” e finalize.

5. Vote quantas vezes quiser

A modalidade da Torcida permite votos ilimitados. Para isso, basta clicar em votar novamente e repetir o processo.

Como funciona a votação do BBB 26

A eliminação do Big Brother Brasil ocorre, tradicionalmente, por meio dos Paredões. A cada semana, dinâmicas decidem quem fica imune ou quem corre risco de sair do programa.

Existem diversas maneiras de ir para o Paredão no BBB, como perder uma prova especifica, consequências do Big Fone ou ser indicado pelos próprios participantes. Ao final da formação, três ou mais jogadores ficam à mercê da escolha da audiência.

O público tem o poder de escolher quem segue na disputa pelo prêmio milionário e quem se despede da casa mais vigiada do Brasil. Para isso, é necessário votar pelo Gshow.

O sistema de votos do BBB funciona de maneira mista, dividindo-se entre Votos únicos e Votos Torcida. Veja a diferença de cada um:

  • Voto Único: permite apenas um voto por CPF em cada Paredão. 
  • Voto da Torcida: libera votos ilimitados em um mesmo participante ou em distintos.

Cada modalidade representa 50% do resultado final, e a média entre as porcentagens define quem é eliminado do programa.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

