Participantes BBB 26: quem é Marcelo, Pipoca da Casa do Nordeste

Para Marcelo, a franqueza será uma de suas principais marcas dentro do BBB 26 / Crédito: Reprodução: Globo/gshow

O potiguar Marcelo, de 31 anos, é um dos participantes da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26, anunciado nesta sexta, 9, durante transmissão ao vivo da Globo. Ele venceu o baiano Leandro e foi escolhido com 68,23% dos votos.

Para se manter durante a graduação, trabalhou em diferentes atividades: vendeu trufas, cortou cabelos, atuou como modelo e realizou diversos bicos. Após concluir a formação, retornou à cidade natal, onde atua como médico no sistema público de saúde. Ele se define como o principal alicerce emocional e financeiro da família, papel que carrega desde cedo. Segundo o participante, a rotina exige esforço constante para dar conta das responsabilidades.

Marcelo no BBB 26: saiba as motivações do candidato No BBB 26, Marcelo afirma querer mostrar a própria luta e resiliência, com o objetivo de sair de uma posição de dificuldade e se reerguer. Vaidoso e expansivo, ele diz gostar de aparecer e afirma não tolerar quem tenta “apagar seu brilho”. A entrada no reality, segundo Marcelo, está diretamente ligada a um desejo pessoal: ter liberdade para viver a juventude que acredita não ter aproveitado plenamente. Ele se descreve como competidor nato, persuasivo e estrategista, além de admitir que pode ser difícil de conviver.