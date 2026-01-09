Participantes BBB 26: quem é Marcelo, Pipoca da Casa do Nordeste

Pipoca do BBB 26: quem é Marcelo, participante escolhido do NordesteMédico potiguar foi modelo na Bolívia e vendeu trufa no período da faculdade no país vizinho. Marcelo foi escolhido com 68,23% dos votos. Com 31 anos, ele é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte
O potiguar Marcelo, de 31 anos, é um dos participantes da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26, anunciado nesta sexta, 9, durante transmissão ao vivo da Globo.
Ele venceu o baiano Leandro e foi escolhido com 68,23% dos votos.
Natural de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, onde vive atualmente, ele entra na disputa por uma vaga no reality com uma trajetória marcada por esforço pessoal, múltiplos trabalhos e o desejo de viver com mais liberdade a própria juventude, conforme informações do gshow.
Confira mais a seguir sobre o possível participante do BBB 26.
Médico formado no exterior, Marcelo iniciou a vida acadêmica aos 17 anos, quando chegou a cursar Psicologia, mas decidiu mudar de rumo e foi para a Bolívia estudar Medicina.
Para se manter durante a graduação, trabalhou em diferentes atividades: vendeu trufas, cortou cabelos, atuou como modelo e realizou diversos bicos. Após concluir a formação, retornou à cidade natal, onde atua como médico no sistema público de saúde.
Ele se define como o principal alicerce emocional e financeiro da família, papel que carrega desde cedo. Segundo o participante, a rotina exige esforço constante para dar conta das responsabilidades.
Marcelo no BBB 26: saiba as motivações do candidato
No BBB 26, Marcelo afirma querer mostrar a própria luta e resiliência, com o objetivo de sair de uma posição de dificuldade e se reerguer. Vaidoso e expansivo, ele diz gostar de aparecer e afirma não tolerar quem tenta “apagar seu brilho”.
A entrada no reality, segundo Marcelo, está diretamente ligada a um desejo pessoal: ter liberdade para viver a juventude que acredita não ter aproveitado plenamente.
Ele se descreve como competidor nato, persuasivo e estrategista, além de admitir que pode ser difícil de conviver.
Entre as características que aponta em si mesmo estão a tendência a querer mandar, a convicção de estar sempre certo e um comportamento debochado.
Apesar disso, Marcelo aposta no carisma e na capacidade de articulação como diferenciais no jogo. Diz ser espontâneo, direto e bom em aproximar pessoas, além de acreditar que tem argumentos suficientes para conquistar o público.
Casa de Vidro Nordeste BBB 26
Na dinâmica da Casa de Vidro, os participantes ficam confinados em um espaço transparente, fora da casa principal, com acompanhamento constante do público.
A entrada definitiva no BBB depende exclusivamente da votação popular, feita de forma online pelo gshow, site oficial do programa, que já está disponível.
Os mais votados garantem vaga no elenco principal do reality. Além da região Nordeste, as demais regiões do Brasil apresentam 2 homens e 2 mulheres cada para serem votados.
O BBB 26 tem estreia prevista para segunda-feira, 12, com exibição na TV Globo e cobertura multiplataforma no Globoplay e no gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo e na interação com o público.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
