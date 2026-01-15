BBB 26: quem ganhou mais seguidores após a estreia

BBB 26: confira quem ganhou mais seguidores após a estreiaTrês dias após a estreia do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26), confira quem ganhou mais seguidores nas redes sociais
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) começou há três dias e já movimentou os comentários nas redes sociais, seja sobre a Casa ou mesmo os participantes do Quarto Branco, que ainda não garantiram uma vaga na competição oficial.
Dentre os participantes, há quem já tinha um grande número de seguidores e segue carreira de influenciador digital - é o caso de Juliano Floss - e quem deixou de ser “anônimo” ao ingressar no reality.
Ainda, os veteranos já eram conhecidos pela primeira vez que passaram pelo reality.
Veja o ranking feito pelo POVO e saiba quem ganhou mais seguidores após o início do reality.
BBB 26: quem já atingiu um milhão de seguidores?
Três dias depois o início do confinamento do BBB 26, nenhum participantes alcançou ou ganhou um milhão de seguidores após entrar no reality .
Quem está perto de alcançar o feito entre o Pipocas é Marciele Albuquerque, que chegou a 865 mil seguidores após a entrada no programa.
BBB 26: veja ranking de maior ganho de seguidores
As maiores somas de seguidores após a estreia do BBB estão entre os participantes do grupo Camarote, como o ator Henri Castelli e o influenciador Juliano Floss.
Veja o ranking de seguidores do BBB 26:
1. Henri Castelli
Mesmo tendo deixado o programa, em três dias Henri Castelli foi de 2,7 para 3,2 milhões de seguidores no Instagram, um aumento de 500 mil. A quantia consagrou o ator como o participante que ganhou mais seguidores.
2. Juliano Floss
O influenciador Juliano Floss já era o mais seguido nas redes sociais ao entrar no reality, principalmente no TikTok. Com três dias de programa, ele ganhou 400 mil seguidores no Instagram.
Já no TikTok, o aumento foi menor: 200 mil seguidores a mais.
3. Aline Campos
A nova sister já compartilhava a rotina com 11 milhões de seguidores no Instagram antes de entrar no BBB 26. Agora, Aline Campos soma mais 300 mil seguidores na rede.
4. Jonas Sulzbach
Veterano do BBB 12, Jonas foi de 3 para 3,3 milhões de seguidores no Instagram após entrar no reality. O atleta de corrida costuma compartilhar com os seguidores a rotina saudável, exercícios e viagens, além das propagandas com marcas.
5. Samira Sagr
A vencedora da Casa de Vidro Sul, Samira Sagr, ganhou mais de 200 mil seguidores ao entrar no Big Brother, e chegou aos 235 mil no Instagram.
A atendente de bar compartilhava sobre sua rotina e lugares que gostava de frequentar antes de entrar na Casa. Agora, o perfil compartilha a rotina no confinamento com uma estética preparada para o momento.
6. Alberto Cowboy
O veterano do BBB 7 tinha menos de 20 mil seguidores no Instagram antes do retorno ao reality. Agora, Alberto Cowboy alcançou os 143 mil seguidores, um aumento de, aproximadamente, 700%.
7. Marciele Albuquerque
Já a Pipoca Marciele Albuquerque ganhou 120 mil seguidores após entrar na casa do BBB 26, e se aproxima do milhão. No momento, a sister acumula 865 mil seguidores no Instagram.
Natural de Juriti, no Pará, a cunhã-poranga do Boi Caprichoso no Festival de Parintins já segue carreira como influenciadora digital.
8. Jordana Morais
A modelo Jordana Morais foi a escolhida da Casa de Vidro Sul e ganhou mais de 100 mil seguidores em três dias de presença no BBB 26. Iniciou o reality com 32 mil seguidores e já alcançou 150 mil.
9. Sarah Andrade
A também veterana Sarah Andrade ganhou 100 mil seguidores após entrar novamente no BBB. No Instagram, ela chegou aos 7,6 milhões de seguidores.
A também veterana Sarah Andrade ganhou 100 mil seguidores após entrar novamente no BBB. No Instagram, ela chegou aos 7,6 milhões de seguidores.

Costuma compartilhar a rotina, eventos que participa como influenciadora e publicidade de sua marca de joias e uma plataforma para vendedores de consórcio, da qual é sócia.