Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aline Riscado no BBB 26: quem é a participante do Camarote

Aline Campos no BBB 26: conheça participante do Camarote

Participante do grupo Camarote no BBB 26, Aline Riscado foi anunciada durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Saiba quem é
Atualizado às Autor Flavia Oliveira
Autor
Flavia Oliveira Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Aline Campos foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural do Rio de Janeiro. 

O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Leia mais

Camarote BBB 26: conheça Aline Campos

Aline Campos é uma dançarina, atriz, apresentadora e empresária brasileira. Iniciou sua carreira em 2011, como Bailarina no Domingão do Faustão, integrando o balé até 2014. 

Nascida no Rio de Janeiro, Aline se interessa por palcos e apresentações artísticas desde criança. Aos três anos, já ingressou nas aulas de balé, incentivada pela mãe. 

E foi com uma postura determinada que ingressou no Balé do Faustão em 2011, após ser reprovada nos testes quatro vezes.

Durante o tempo que permaneceu no time, foi ganhando cada vez mais destaque: foi professora da Dança dos Famosos em duas edições, sendo parceira do atores como Adriano Garib e Miele.

E o público também passou a reconhecê-la após a dançarina ganhar projeção nacional como Verão, a garota propaganda da cerveja Itaipava.

Camarote BBB 26: Aline explica mudança de nome no reality

Apesar de ter tornado-se conhecida como Aline Riscado, a sister mudou o sobrenome em 2021, após a separação do ex-marido, Rodrigo Riscado. Os dois são pais de Nathan, que hoje tem 14 anos. 

Aline aproveitou uma conversa com os brothers após o primeiro dia do BBB26 para explicar sobre a mudança no sobrenome. 

"Há quatro anos, no meu processo de autoconhecimento, de mergulhos internos, me desfazendo de algumas coisas, senti que esse nome não estava mais fazendo sentido", explicou.

Leia mais

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Celebridades Aline Campos BBB 26

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar