Aline Riscado no BBB 26: quem é a participante do Camarote

Aline Campos é integrante o grupo Camarote do BBB / Crédito: Divulgação

Aline Campos foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural do Rio de Janeiro. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.