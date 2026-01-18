BBB 26: Pedro desiste do reality após assédio contra Jordana

Pedro, participante do grupo Pipoca, deixou a Casa do BBB 26 neste domingo, 18 / Crédito: Reprodução/Globo

Na noite deste domingo, 18, o Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve sua primeira desistência. Pedro apertou o botão na sala da Casa, e se dirigiu ao Confessionário para deixar o programa. Os outros brothers estavam reunidos no cômodo e presenciaram o momento que o vendedor saiu oficialmente do reality, o que rendeu comentários.

"Já estava passando do ponto em todos os sentidos", afirma Juliano Floss. Já Jonas Sulzbach refletiu que as ações do ex-brother já estão no passado: "Apertou, já saiu"