BBB 26: Pedro desiste do reality após assédio contra Jordana

Participante vinha rendendo comentários do público após fala sobre a esposa, e teve situação polêmica com sister antes da desistência
Atualizado às Autor Mariana Fernandes
Mariana Fernandes Autor
Na noite deste domingo, 18, o Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve sua primeira desistência. Pedro apertou o botão na sala da Casa, e se dirigiu ao Confessionário para deixar o programa. 

Os outros brothers estavam reunidos no cômodo e presenciaram o momento que o vendedor saiu oficialmente do reality, o que rendeu comentários. 

"Já estava passando do ponto em todos os sentidos", afirma Juliano Floss. Já Jonas Sulzbach refletiu que as ações do ex-brother já estão no passado: "Apertou, já saiu"

BBB 26: Pedro tenta beijar Jordana antes de desistência

Antes de anunciar sua desistência, Pedro tentou beijar Jordana na despensa da Casa do BBB. Após a saída do brother, a sister contou para os outros participantes como aconteceu.

Segundo ela, Pedro avisou que tinha um aparelho de babyliss na despensa e disse que Jordana poderia pegá-lo. Quando os dois entraram, ela pegou o objeto e virou-se, ele pôs a mão no pescoço dela e tentou beijá-la.

"Ele me imprensou na parede e fez assim", afirmou a advogada, mostrando o gesto para Sarah e Aline Campos. Momentos depois, ela compartilhou o ocorrido com Juliano e Babu, dizendo que "ficou em um estado catatônico".

BBB 26: participantes reagem à saída de Pedro  

Após conversarem com Jordana, os brothers comentam que a saída do vendedor ocorreria de qualquer jeito: "Já estava passando do ponto em todos os sentidos. Ou ele faz isso, ou a gente ia ter que tirar ele", diz Juliano Floss.

As mulheres também aproveitaram para defender Jordana, que disse não saber explicar o que estava sentindo. "Você é uma mulher forte. (...) Não se sente culpada", diz Aline Campos.

pedro bbb 26 jordana bbb 26

