Enquete Uol BBB 26: confira parcial atualizada do 1° Paredão

No primeiro paredão do BBB 26 estão: Ana Paula, Milena e Aline Campos / Crédito: Reprodução/Gshow

Após uma semana de estreia, acontece o primeiro Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). No domingo, 18 de janeiro, a berlinda entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena foi formada. A eliminação será definida pelos votos do público e será divulgada no programa ao vivo da terça-feira, 20.

Enquanto a votação oficial acontece no Gshow, a enquete do Uol funciona como um termômetro importante da opinião popular.

Resultado parcial da enquete Uol do BBB 26 Desde a enquete do início da tarde, o possível primeiro eliminado do BBB 26 já mudou. Quando eram contabilizados mais de 130 mil votos, Aline Campos liderava em rejeição, com 44,19%. No momento da produção desta matéria, às 18h05min, os 224.126 votos apontam para a saída de Milena, com 41,11%. Enquanto Ana Paula Renault permanece em terceiro lugar, com 20,81%, sendo a participante com a maior chance de continuar no programa. Veja as porcentagens de cada uma na parcial da enquete Uol atualizada: