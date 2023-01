Bolsonarista chora ao ser levada presa "O Exército nos entregou"

Mulher chora ao ser levada para a delegacia da Polícia Federal em Brasília, junto com outros bolsonaristas que estavam no QG do Exército da capital brasileira

Entre os bolsonaristas que participaram dos atos terroristas em Brasília, uma mulher gravou vídeo dentro do ônibus da Polícia Federal, que a conduzia à delegacia. A mulher, não identificada, chora e diz que foi obrigada a entrar no ônibus da PF após a invasão.

“Não é mimimi. O Exército nos entregou”, disse ela durante a gravação. Outros bolsonaristas extremistas também lamentaram a falta de apoio dos militares nas invasões, nas redes sociais.

Em vídeo a mulher fala: "O Exército nos entregou pra polícia. Até uma hora atrás, a gente confiava no Exército, que ele iria nos proteger, e o Exército nos entregou. Fomos retirados que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde está levando a gente", disse uma mulher em vídeo gravado dentro de um dos 50 ônibus do comboio que saiu do Quartel General da PF.

Cerca de 50 ônibus levaram os extremistas que participaram dos ataques terroristas contra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) para a delegacia da Polícia Federal em Brasília.



Bolsonarista chora ao ser levada à PF: "O Exército nos entregou": https://t.co/gYMa7BCfZy pic.twitter.com/nW9iCPmL0a — O POVO (@opovo) January 9, 2023

