Ataques no DF: Abiove diz que é urgente identificação e punição de criminosos

São Paulo, 9 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) manifestou repúdio às manifestações violentas que culminaram neste domingo (8) em invasões e vandalismos ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto, em Brasília. Em sua conta no Twitter, a Abiove disse que "é urgente que as autoridades identifiquem os criminosos e os punam com todo o rigor legal imediatamente".

"Todos os envolvidos nos atos criminosos precisam ser punidos. A Abiove espera que o Brasil não tenha mais que ser obrigado a assistir a tristes episódios como esses." "Em relação à fala do presidente Lula sobre a participação de representantes do agronegócio irresponsável nos vandalismos, a Abiove reafirma seu orgulho em ser parte central das cadeias do agronegócio e sabe que a manifestação do chefe do Poder Executivo não se referia ao nosso setor", declarou a associação.

