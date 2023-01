Elmano diz que acampamentos em quartéis do Ceará serão desmontados em 24 horas

Iniciativa atende a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que os acampamentos montados por manifestantes golpistas perto de quartéis no Ceará serão desmontados dentro de 24 horas. Elmano salientou que existe decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deu o prazo para a desmobilização dos movimentos. O governador disse que tem feito contato com outras instituições para cumprir a decisão no prazo.

"Nós temos uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Estamos fazendo todos os contatos, seja com o Exército, seja com a Polícia Federal ou com a Prefeitura para que a ordem judicial possa ser cumprida", afirmou.

Elmano acrescentou. "Eu tenho prazo de 24 horas para cumprir a decisão judicial e efetivamente nós faremos o cumprimento da decisão como deve ser".

Na manhã desta segunda, Elmano se reuniu com dirigentes das forças de segurança pública. O Ceará enviou 70 policiais a Brasília para ajudar na segurança após os atos de terrorismo cometidos por golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"A democracia tem mecanismos para se proteger, e nós vamos utilizar os mecanismos de proteção da democracia contra quem não quer respeitar a decisão soberana do povo", disse Elmano ao discursar pouco antes, em evento de posse de professores da rede pública estadual.

O governador disse que essas medidas serão tomadas para "proteger não o governo, mas para proteger o Estado democrático de direito".

Com informações do repórter Filipe Pereira

