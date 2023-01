Galeria de presidentes no Planalto é destruída por extremistas

A galeria com os retratos de todos os presidentes da República, exposta no Palácio do Planalto, foi destruída por terroristas durante os atos de vandalismo realizados neste domingo, 8, em Brasília.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o estrago causado pelos extremistas. Muitas imagens foram rasgadas e a moldura de outras foram destruídas.

A galeria dos presidentes está localizada no andar térreo do Planalto e apresenta as imagens de todos presidentes do Brasil, começando por Marechal Deodoro da Fonseca.

Na última segunda-feira, 2, a foto colorida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi substituída por uma versão com efeito preto e branco, utilizado para marcar os presidentes anteriores.

Além da destruição na galeria, os terroristas rasgaram documentos, danificaram objetos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, saquearam e vandalizaram obras de arte, como a tela "As Mulatas" de Di Cavalcanti, que tem valor estimado em R$ 8 milhões e foi furada pelos extremistas.

