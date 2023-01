Perfil golpista publica vídeo de manifestantes cearenses a caminho de Brasília

Uma página de teor golpista no Facebook compartilhou conteúdos em que incitam a mobilização de manifestantes em Brasília e a promoção de atos antidemocráticos no País. Em uma das publicações, o perfil divulgou, no último sábado, 7, um vídeo em que manifestantes cearenses se reúnem para viagem à Brasília.

O perfil, que conta com 26 mil seguidores, publicou uma gravação em que cearenses aparecem se preparando para uma viagem com destino à capital federal. No vídeo, manifestantes sobem em um ônibus de viagens, enquanto outra pessoa narra a mobilização.

“Fortaleza, aqui, diretamente do QG. Nossos patriotas saindo para Brasília. Rumo a Brasília derrubar essa Babilônia. Estamos aqui em frente à Catedral e aqui do lado o GQ. É isso aí”.

Em outra postagem, a página também ordena que os apoiadores sigam “rumo a Brasília ou à refinaria da sua cidade”. Além dos bloqueios de estradas e vandalismo em prédios públicos e privados, golpistas tem as refinarias de petróleo como novo alvo dos atos.

Neste domingo, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) alertou o serviço de inteligência e segurança da Petrobras sobre possíveis ataques às refinarias organizados pelos extremistas nas redes sociais.

O perfil golpista no Facebook ainda afirma ser necessário “uma faxina geral nos três poderes”, mencionando a retirada do poder do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito e empossado com legitimidade.

Neste domingo, 8, extremistas invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e a sede do STF e promoveram atos de vandalismo nos prédios. O presidente Lula garantiu que os responsáveis pelos ataques serão identificados e punidos.

