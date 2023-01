Alexandre de Moraes afasta Ibaneis Rocha, governador do DF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu liminar na madrugada desta segunda-feira, 9; Ibaneis Rocha foi afastado do governo do DF por 90 dias

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou na madrugada desta segunda-feira, 9, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Pela liminar, Ibaneis está suspenso do cargo por 90 dias.

