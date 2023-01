Governador Elmano viaja hoje a Brasília para se reunir com Lula e outros governantes

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, deve embarcar nesta segunda-feira, 9, para Brasília. A viagem tem como objetivo tratar sobre os ataques golpistas que ocorrem desde a tarde do último domingo, 8, na capital federal do País. O governador informou que deve se reunir com o presidente Lula, governadores e os presidentes dos demais poderes.

O informe do embarque foi emitido ainda na noite desse domingo, 8, em comunicado nas redes sociais. A decisão foi tomada após reunião do Fórum de Governadores do País.

Segundo Elmano, a reunião é para que os líderes possam “juntos, dialogar sobre a situação atual do país e as medidas necessárias contra os atos terroristas de hoje”, informou o cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na madrugada desta segunda-feira, 9, uma tropa de 70 policiais militares do Batalhão de Choque também embarcaram para Brasília. Os agentes de segurança devem auxiliar na contenção dos atos golpistas.



Sobre o assunto Presidentes de TRFs e procuradores-gerais defendem punição a invasores

Grupos planejaram ataque a Brasília com 'tudo pago'

Lula se reúne hoje com Fórum de Governadores

Em Brasília, jornalistas são agredidos com socos e chutes em cobertura de invasão

Tags