Acampamento bolsonarista em Fortaleza tem fraca movimentação após atentado no Congresso

Enquanto acampamentos de golpistas estão sendo esvaziados por todo o Brasil, os arredores da 10ª Região Militar tem fraco movimento na manhã desta segunda-feira, 9. O acampamento segue montado, mas com a presença de apenas alguns homens e somente poucas barracas armadas.

Uma faixa com os dizeres "Deus, pátria, família e liberdade" está estendida na grade um centro comercial localizado na esquina em frente à 10ª Região Militar.

Nesse domingo, 8, golpistas vândalos invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, determinou às Forças Armadas a retirada dos acampamentos golpistas que continuam em frente a quartéis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, também determinou a "dissolução total", em no máximo 24 horas, dos acampamentos antidemocráticos no entorno de quartéis em todo o País.

O atentado terrorista teve a participação de pessoas que defendem um golpe de Estado e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), derrotado democraticamente nas eleições por Lula, ao poder.

Imagens publicadas pelos próprios terroristas como troféus exibiam a depredação do patrimônio público, desde móveis até obras de arte, em um conjunto de cenas escatológicas. Os vídeos demonstram ainda que parte do efetivo das forças de segurança que faziam a proteção dos prédios públicos foi conivente com o atentado.

