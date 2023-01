Chanceler alemão diz que 'ataques violentos' no Brasil não podem ser tolerados

O chanceler alemão, Olaf Scholz, prestou solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no âmbito dos ataques de grupos extremistas às sedes dos três Poderes da República, em Brasília. "Imagens terríveis nos chegam do Brasil. Os ataques violentos contra as instituições democráticas são atentados à democracia que não podem ser tolerados. Estamos profundamente solidários com o presidente Lula e o povo brasileiro", escreveu Scholz, em sua conta oficial no Twitter.

