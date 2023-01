Papa diz que "polarização exacerbada" no Brasil é sinal de enfraquecimento democrático

O papa Francisco comentou nesta segunda-feira, 9, os "eventos das últimas horas no Brasil", em referência aos milhares de partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o palácio presidencial, com atos de vandalismo nas sedes do poder do Brasil. "Em muitas áreas, um sinal de enfraquecimento da democracia é a polarização exacerbada política e social, que não ajuda a resolver os problemas urgentes do cidadão", afirmou.

"Eu penso nos vários países das Américas em que as crises políticas estão carregadas de tensões e formas de violência que exacerbam conflitos sociais", disse o sumo pontífice. Além do Brasil, Francisco mencionou Peru e Haiti, acrescentando que "há uma necessidade constante de superar formas partidárias de pensar e trabalhar para a promoção do bem comum".

O papa ainda quebrou o silêncio sobre protestos que ocorrem no Irã.

