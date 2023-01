Governador do PI diz que Estados colaborarão na investigação de atos terroristas

Um dos organizadores da reunião de emergência de governadores nesta segunda-feira, 9, em Brasília, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), disse que os Estados vão auxiliar nas investigações do Ministério da Justiça sobre a participação e o esquema de financiamento dos atos terroristas em Brasília. "Queremos uma investigação exemplar", disse ao Estadão.

Ele afirmou ainda que, a pedido do governo federal, serão enviados para Brasília integrantes das tropas de choque das PMs estaduais. "Todos consideraram atos terroristas e serão tratados como tais", afirmou.

Fonteles sustentou que a prioridade agora é a defesa da democracia. "As outras pautas econômicas e sociais vão ficar para depois", ressaltou. Fonteles afirmou que o objetivo da reunião será a união de forças para evitar novos atos terroristas e punir os que aconteceram no domingo em Brasília.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador piauiense disse que não será permitida a volta dos acampamentos em frente aos quartéis nos Estados. "Se quiserem acampar, a determinação é não permitir", afirmou.

Fonteles disse que as polícias de cada Estado vão investigar os ônibus que partiram para Brasília para participar dos atos terroristas. A reunião dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está prevista para acontecer por volta das 18h, mas ainda sem local marcado. A expectativa é de que os presidentes dos demais Poderes também participem. "Nossa ideia é fazer a reunião com todos os chefes de Poderes juntos", disse.

No Piauí, foi criado um canal de comunicação para a população denunciar quem participou dos atos. "Há notícias de ônibus que partiram daqui e o secretário de segurança já está investigando", informou.

O governador evitou fazer comentários sobre a atuação do governador de Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afastado do cargo por 90 dias. "A responsabilidade pelas falhas (da atuação da PM de Brasília) terá que ser apurada pelas investigações que vão se suceder", disse.

Tags