São Paulo: Bolsonaristas colocam fogo em pneus e bloqueiam a Marginal Tietê

Uma das principais vias da cidade de São Paulo, a Marginal Tietê foi bloqueada por um grupo de bolsonaristas na manhã desta segunda-feira, 9. A ação gerou um congestionamento de mais de três quilômetros. A Polícia Militar informou que a via foi liberada após uma negociação com os golpistas.

O grupo colocou fogo em entulhos e pneus para bloquear a circulação de veículos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou ao G1 São Paulo que as vias foram interditadas por volta das 5h40 e liberadas às 7h22.

Bolsonaristas bloqueiam agora a pista local da Marginal Tietê, no sentido Dutra, na altura da Ponte dos Remédios. Equipes da Polícia Militar estão no local. A via é uma das mais importantes da cidade de São Paulo. pic.twitter.com/YKTEEJBu7T