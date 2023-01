Bolsonaristas desmontam acampamento em frente a quartel de Fortaleza

Em Fortaleza, bolsonaristas começam a desmontar o acampamento nos arredores da 10ª Região Militar, na manhã desta segunda-feira, 9. A retirada ocorre após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que ordenou a "dissolução total", em no máximo 24 horas, dos acampamentos antidemocráticos no entorno de quartéis em todo o País.

Nesta manhã, O POVO esteve no quartel militar onde os bolsonaristas fortalezenses estavam acampados. Logo cedo, havia a presença de apenas alguns homens e poucas barracas armadas. Por volta das 11h30min, a maioria dos bolsonaristas já havia se retirado, por conta própria, do local.

A retirada dos bolsonaristas também teve influência da declaração do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que afirmou que os acampamentos golpistas perto de quartéis no Estado seriam desmontados dentro de 24 horas.

A fala foi emitida após reunião de Elmano com representantes das forças de segurança pública do Ceará para tratar das manifestações golpistas e dos ataques ocorridos em Brasília no domingo, 8.

Ainda hoje, o gestor do Estado deve ir à Brasília para reunião com outros governadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



