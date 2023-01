China 'se opõe firmemente ao ataque violento contra sedes do poder no Brasil

A China "se opõe firmemente ao ataque violento" contra as sedes do poder no Brasil, invadidas no domingo (8) por apoiadores do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro - declarou um porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores nesta segunda-feira (9).

"A China acompanha de perto e se opõe firmemente ao ataque violento contra as autoridades federais no Brasil em 8 de janeiro", disse o porta-voz Wang Wenbin, em uma entrevista coletiva, acrescentando que Pequim "apoia as medidas tomadas pelo governo brasileiro para acalmar a situação, restaurar a ordem social e preservar a estabilidade nacional".

