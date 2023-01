Sarto repudia atos terroristas em Brasília: "Falsos patriotas"

Extremistas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal

O prefeito José Sarto (PDT) se manifestou, nesta segunda-feira, 9, nas redes sociais sobre os atos de vandalismo realizados por terroristas em Brasília.

Pelas redes sociais, o prefeito, que está de licença do cargo para visitar parentes no exterior, afirmou que acompanha a situação com preocupação e cobrou punição aos envolvidos nos atos.

“Acompanhando com forte preocupação os atos criminosos que estão acontecendo em Brasília. Falsos patriotas! Atentam contra a nossa democracia, depredam as instituições, destroem o patrimônio público, desonram o povo brasileiro. As invasões deste domingo devem ser repudiadas e investigadas, e os responsáveis, punidos ao rigor da lei”, escreveu.

O vice Élcio Batista (PSB), que assume temporariamente o cargo, também compartilhou uma publicação em que condena o vandalismo promovido pelos criminosos na capital federal. O prefeito em exercício considerou a depredação do patrimônio público como inaceitável e defendeu a democracia.

“É inaceitável dilapidar o patrimônio público e os símbolos da democracia brasileira. O enfraquecimento do estado democrático de direito vem ocorrendo há décadas. Destruir instituições democráticas jamais será caminho para a liberdade se estabelecer no mundo. O momento é de muita lucidez e sabedoria para tratar com sentimentos, afetos e paixões. Os líderes precisam ter comportamento exemplar para servirem de modelo aos cidadãos e cidadãs de toda a Nação. Sem líderes virtuosos não conseguiremos sair da polarização afetiva - irracional - em que nos encontramos. Portanto, é necessário encontrar os caminhos democráticos para a reconstrução do País. Democracia sim e sempre! Ditadura jamais!”, afirmou.



Outras autoridades cearenses também falaram sobre a invasão dos extremistas. O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) anunciou o envio de 70 policiais militares cearenses à Brasília e viajará à capital federal para discutir o assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta segunda, 9, a vice-governadora Jade Romero (PT) afirmou que o governo discute o desmonte dos acampamentos golpistas, mobilizados em frente à 10ª Região Militar.

