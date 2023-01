Fortaleza e outras cidades realizarão atos pró-democracia após ataques terroristas

As manifestações contam com a convocação de entidades como UNE, MST e MTST.

Movimentos sociais convocaram atos em defesa da democracia para esta segunda-feira, dia 9, em reação aos golpistas que, no domingo, 8, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. As manifestações devem ocorrer em Fortaleza e outras várias cidades do Brasil e contam com a convocação de entidades como União Nacional dos Estudantes (UNE), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Povo Sem Medo e Brasil Popular. Na capital cearense, um dos atos começa às 16 horas, no cruzamento da Avenida da Universidade com avenida 13 de Maio. Outra manifestação está marcada para 17 horas, no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Rui Barbosa.



A Universidade de São Paulo (USP), por meio da reitoria e da Faculdade de Direito, também organiza manifestação pública. O evento será realizado no Largo São Francisco, 95, no centro de São Paulo, às 12h. Em agosto, a instituição já havia aberto portas para atos em defesa do estado democrático de direito.

Na capital paulista, a convocação nacional resulta em ato na Avenida Paulista, também na área central, mais especificamente no vão livre do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). A manifestação ocorre às 18h.

Confira algumas das manifestações pelo País:

Rio de Janeiro

Manifestantes cariocas se reunirão às 18h na região da Cinelândia.

Cuiabá

Conforme o MST, em Cuiabá, no Mato Grosso, o ato será na Praça Ulysses Guimarães, às 17hs

Salvador

A União dos Estudantes da Bahia (UEB) informou que o ato em Salvador ocorrerá na Praça do Campo Grande, às 16h.

Teresina

Na capital do Piauí, a União da Juventude Comunista (UJC) e o Movimento por uma Universidade Popular (MUP) organizam ato no cruzamento das Avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa, às 17h.

Fortaleza

Na capital cearense, o ato acontece no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Rui Barbosa, a partir das 17 horas.

Belém

Ato no Mercado São Brás, às 18 horas.

Brasília

Manifestação marcada para 18 horas, na Praça do Buriti.

Curitiba

Ato na Praça Santos Andrade, 18 horas.

São Paulo

Manifestação em frente ao Masp, às 18 horas.

Goiânia

Ato às 18 horas, na Praça Universitária.

Campinas

Ato no Largo do Rosário, às 17 horas.

São Luiz

Manifestação às 16h30min na Praça Deodoro.

