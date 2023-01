Dólar sobe e bolsa cai após ação terrorista em Brasília

Mesmo com a oscilação, economistas acreditam que impacto deve ser contido ao longo do dia

Depois de dois dias de estabilidade, o dólar voltou a subir e a bolsa teve queda na manhã desta segunda-feira, 9, com o mercado repercutindo atos terroristas que aconteceram em Brasília no último domingo, 8. No entanto, economistas acreditam que impacto deve ser contido ao longo do dia.

A moeda estadunidense tinha atingido o valor de R$ 5,48 em 3 de janeiro, mas vinha operando em queda e estava estável há dois dias no valor de R$ 5,23. Porém, na manhã desta segunda-feira, 9, chegou a ser vendida a R$ 5,28 às 10h06min.

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), abriu o pregão desta segunda em queda. às 10h10, a bolsa caía a 0,35%.

Para o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-Ce), Ricardo Eleutério, o mercado antecipa a precificação dos ativos, então sempre que há um ambiente de incerteza e de especulação, a bolsa cai e o dólar sobe.

"Essa é a reação do mercado às incertezas no cenário econômico e político que estamos atravessando, uma quadra de transição muito conflituosa. E é possível que tenhamos sim, hoje, amanhã, nos próximos dias, nessa quadra de muita tensão política, esse movimento de bastante volatilidade de moedas e de bolsa", disse.

Já o economista-chefe do Banco Fibra, Cristiano Oliveira, acredita que esse acontecimento não deve gerar impacto significativo nos preços do mercado financeiro.

"Acredito que, na abertura dos negócios, alguma reação negativa deve ocorrer, mas que ela não deve durar por todo o dia", afirmou, lembrando que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos há dois anos também não teve impacto significativo nos preços.

Com Agência Estado

