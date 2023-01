PMs cearenses embarcam para combater atos golpistas em Brasília

Cerca de 70 policiais militares do Ceará foram enviados a Brasília para auxiliar na contenção dos atos golpistas. O embarque dos oficiais do Batalhão de Choque ocorreu ainda na madrugada desta segunda-feira, 9. A capital do Brasil está sob intervenção federal na segurança pública após grupo de terroristas golpistas invadir a sede do Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

O envio das tropas faz parte do acordo entre gestores estaduais, que “colocaram suas forças de segurança à disposição do Governo Federal para restabelecer a ordem no Distrito Federal”, disse o governador do Ceará, Elmano de Freitas. As ações de combate devem ocorrer dentro do que for possível, de acordo com a realidade de cada estado.

Em publicação nas redes sociais, Elmano ainda afirmou que também pretende viajar a Brasília ainda hoje para se reunir com demais chefes de estados.

“Desejo boa sorte e ótimo trabalho a todos. Ainda hoje irei a Brasília para reunião com o presidente Lula, governadores e os presidentes dos demais poderes. Nossa democracia está protegida!”, informou o governador do Ceará.

