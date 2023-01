Bolsonaro é internado com dores abdominais nos Estados Unidos

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado, nos Estados Unidos, com dores abdominais, nesta segunda-feira, 9. A informação foi confirmada pela mulher do político, Michelle Bolsonaro, em postagem em rede social. "Meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018"

A ex-primeira dama pede orações pela saúde de Bolsonaro e também do Brasil. A internação ocorre um dia depois de atos golpistas em Brasília. Manifestantes radicais de direita invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e também a sede do Supremo Tribunal Federal. Houve extenso dano aos prédios, cujo inventário ainda está sendo feito, segundo informações divulgadas na tarde desta segunda-feira pelo ministro da Justiça, Flavio Dino.

O ex-presidente se pronunciou sobre os atos extremados seis horas após o início dos tumultos. Tambpém de Orlando, onde está hospedado, o político publicou em uma rede social que as manifestações radicais fugiam à regra.

Bolsonaro se defendeu de ser responsável por incentivar as ações golpistas, que pediam intervenção federal e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais cedo, Lula disse que seu antecessor também é responsável pelos atos de vandalismo que se espalharam por Brasília.

Bolsonaro comparou os atos violentos de ontem a protestos "realizados pela esquerda em 2013 e 2017"". Nos dois protestos usados como comparação pelo ex-presidente não houve invasões das sedes dos três Poderes nem depredações na dimensão como a que ocorreu neste domingo.

"Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade", escreveu o ex-presidente. "No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil", completou Bolsonaro.

