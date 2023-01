Coletivo de médicos cearenses declara repúdio aos atos terroristas em Brasília

O Coletivo Rebento, que reúne médicos e médicas cearenses, declarou repúdio aos atos terroristas em Brasília, que ocorrem desde o último domingo, 8. Em nota divulgada, o Coletivo afirmou apoiar a intervenção federal instituída na Capital do país, bem como a punição dos envolvidos nos atos golpistas, sem anistia.

Em texto divulgado, o movimento de médicos pontuou que a divergência democrática contra um governo faz parte da democracia. No entanto, uma oposição é totalmente diferente dos atos golpistas e terroristas, como os praticados no último domingo.

O Coletivo Rebento destacou ainda o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do cargo de governador do DF.

"Assistimos perplexos neste domingo à conivência do governador do Distrito Federal, já devidamente afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal, e de pequena parte das forças policiais que prevaricaram acintosamente contra o Governo Federal e o povo brasileiro, sendo, portanto, cúmplices dos crimes ocorridos na Praça dos Três Poderes e nas dependências do Executivo, do Legislativo e do Judiciário nacionais", pontuou o Coletivo.

Além de destacar a importância da identificação dos terroristas e seus financiadores, o movimento cearense ainda frisou o respeito ao resultado das últimas eleições.

"Exigimos, como cidadãos e cidadãs do Brasil, o respeito ao nosso voto e ao governo eleito. Exigimos a pronta dissolução dos acampamentos golpistas em todo o País", disse o comunicado.

O Rebento concluiu a declaração convocando todas as forças democráticas a promoverem a paz e a proteção da vontade da maioria da população brasileira. Além disso, incentivou aos cidadãos a se manifestarem contra as ações terroristas e golpistas, "erguendo sua voz a favor da democracia".

