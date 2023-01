Biden, Trudeau e López Obrador condenam 'ataques à democracia' no Brasil

O presidente americano, Joe Biden, seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Orador, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, "condenam" o ataque às sedes dos três Poderes no Brasil por apoiadores do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro - de acordo com uma declaração conjunta divulgada pelo México nesta segunda-feira (9).

"Estamos do lado do Brasil enquanto defende suas instituições democráticas", disseram os três líderes, destacando sua disposição de "trabalhar com o presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva)". Biden, López Obrador e Trudeau participam de uma cúpula que acontece hoje e amanhã na Cidade do México.

