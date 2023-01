Terroristas deixaram três granadas no STF e duas no Congresso, diz Randolfe

A informação foi dada pelo senador e líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PP-AL), em entrevista à CNN Brasil

O futuro líder do governo Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nessa segunda-feira, 9, que cinco granadas foram encontradas após a invasão da Esplanada dos Ministérios por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As equipes de perícia teriam detectado três granadas no STF e duas no Congresso Nacional.

A informação foi dada por Randolfe em entrevista à jornalista da CNN Brasil, Daniela Lima. "Para termos ideia da gravidade dos acontecimentos, naquele momento ainda encontrava dentro das dependências da Suprema Corte três granadas não ativadas que foram largadas e deixadas pelos terroristas", iniciou o senador.

Após ser questionado sobre o número de munições, o parlamentar atualizou os dados: "No STF três, no Congresso duas". Randolfe vem acompanhando os trabalhos no Senado depois dos atos terroristas deste domingo. Ele salientou o grande número de obras de arte roubadas.

O parlamentar também disse que os danos não foram maiores graças à atuação da Polícia Legislativa. O líder defendeu a instalação de CPI para investigar os atos que, segundo ele, contaram inclusive com o apoio de parlamentares.