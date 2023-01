Quem é Ricardo Cappelli, comandante da Segurança Pública no DF após intervenção

O nomeado foi secretário de Comunicação do governo maranhense nas gestões de Flávio Dino e agora é braço direito do Ministro da Justiça em Brasília

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, de 50 anos, foi nomeado interventor do Distrito Federal na área da segurança pública até 31 de janeiro, após decreto de intervenção na área da Segurança Pública do DF. Ele assume o lugar de Anderson Torres, que era ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Capelli é jornalista e especializado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele foi secretário da representação do Maranhão em Brasília e secretário de Comunicação do governo maranhense nas gestões de Flávio Dino e Carlos Brandão. Nos governos Lula e Dilma Rousseff, Ricardo foi secretário nacional de Esporte Educacional e de Incentivo ao Esporte no Ministério do Esporte.

O administrador foi filiado ao PCdoB até 2015, quando deixou a legenda, acompanhando os passos de Dino. Ele já presidiu a União Nacional dos Estudantes (UNE) entre 1997 e 1999. Braço direito de Dino do Ministério da Justiça, o indicado ao cargo na segurança tem agora o desafio de administrar sua pasta durante intervenção que tenta desmobilizar os movimentos golpistas no Distrito Federal.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que, em cumprimento à decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o secretário-executivo já se deslocou para assumir a intervenção. "Em cumprimento à decisão do Exmo Presidente da República, o secretário Ricardo Cappelli já se deslocou para assumir a intervenção na SSP/DF", anunciou Dino no Twitter.

Segundo ele, "operações cabíveis visando ao restabelecimento da ordem pública" seguem sendo tomadas. Lula decretou neste domingo intervenção federal no governo GDF após atos de grupos radicais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e depredarem a sede dos Três Poderes, em Brasília.