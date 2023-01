Atentado no Congresso: PRF monitora rodovias no Ceará

Segundo a Polícia Rodoviária Federal no Ceará, as movimentações nas vias estão sendo monitoradas "no âmbito estratégico e operacional"

A rodovias federais que cruzam o Ceará não apresentam qualquer interdição, bloqueio ou manifestação na manhã desta segunda-feira, 9. O informativo foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) diante dos "últimos acontecimentos em Brasília".

Segundo a corporação, as movimentações nas vias do Ceará estão sendo monitoradas "no âmbito estratégico e operacional".

A corporação informa ainda que instalou um Gabinete de Gestão de Crise para garantir a segurança e o direito de circulação nas rodovias federais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Brasil, as rodovias federais registram três pontos de bloqueio, com impedimento total de circulação nas vias, na manhã desta segunda-feira, 9. Segundo a PRF, os trechos com o fluxo de carros totalmente interrompidos estão no Pará, em dois pontos do município de Novo Progresso, e em Mato Grosso, na cidade de Matupá.

Atentado no Congresso

Nesse domingo, 8, golpistas vândalos invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reuniu-se na manhã desta segunda-feira, 9, com representantes das forças de segurança pública do Ceará para tratar das manifestações golpistas.

Um grupo de 70 policiais militares do Ceará embarcou para ajudar na segurança em Brasília na madrugada desta segunda.

Elmano irá a Brasília para reunião com outros governadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tags