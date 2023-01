Sarto anuncia limpeza de entulhos após fim de acampamento bolsonarista próximo a quartel

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 9, para anunciar a limpeza dos entulhos próximos à Praça Caio Prado, ao lado da 10ª Região Militar, no Centro, local onde os bolsonaristas fortalezenses estavam acampados. Em publicação, o pedetista anunciou serviços de capina, lavagem do piso e pintura de meio-fio.

"Após desocupação da Praça Caio Prado, ao lado da 10ª Região Militar, no Centro, informo que a Prefeitura de Fortaleza já está trabalhando no local, realizando a limpeza e removendo entulhos. Equipes da Secretaria da Gestão Regional (Seger) e da Secretaria Regional 12 estão em campo, fazendo também a capina, lavagem do piso e pintura de meio-fio", escreveu Sarto.

Após desocupação da Praça Caio Prado, ao lado da 10ª Região Militar, no Centro, informo que a Prefeitura já está trabalhando no local, realizando a limpeza e removendo entulhos. pic.twitter.com/TyzplbYcjT

January 9, 2023

Em Fortaleza, bolsonaristas desmontaram o acampamento nos arredores da 10ª Região Militar, na manhã desta segunda-feira, 9. A retirada ocorre após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que ordenou a "dissolução total", em no máximo 24 horas, dos acampamentos antidemocráticos no entorno de quartéis em todo o País.



Na manhã desta segunda, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que os acampamentos montados por manifestantes golpistas perto de quartéis no Ceará seriam desmontados dentro de 24 horas. Ele salientou a decisão de Moraes que deu o prazo para a desmobilização dos movimentos. O governador disse que tem feito contato com outras instituições para cumprir a decisão no prazo.

