Cerca de 1.200 golpistas são detidos pela Polícia Federal em Brasília

Ao menos 1.200 golpistas que acampavam em frente ao Quartel General do exército, em Brasília, foram detidos na manhã desta segunda-feira, 9, de acordo com o G1 Distrito Federal. Os extremistas estão sendo levados em pelo menos 40 ônibus para a sede da Polícia Federal.

A Polícia Federal do Distrito Federal (PMDF) começou a desmontar o acampamento localizado em frente ao Quartel General do exército após uma determinação do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A decisão foi tomada depois do ato terrorista que invadiu e depredou prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).



