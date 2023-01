Izolda critica atos de terroristas em Brasília: "Travestidos de patriotas"

A ex-governadora esteve na solenidade de posse dos 800 novos professores da rede pública do Ceará, no Centro de Eventos

A secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, classificou como "lastimável" os atos terroristas em Brasília neste domingo, 8. A ex-governadora esteve na solenidade de posse dos 800 novos professores da rede pública do Ceará, no Centro de Eventos, quando avaliou que os ataques atingiram o "coração da democracia" e "atravessaram todos os limites de qualquer senso".

"Lastimável. Eu acho que é realmente uma situação inaceitável. Atravessaram todos os limites de qualquer senso. Acho que travestidos de patriotas eles fizeram foi pisar na bandeira nacional que tem ordem e progresso como lema (...) Eu acho que a caracterização como atos terroristas cabe bem. Ultrapassaram todos os limites, foi uma ação destruidora, atacando o coração da democracia, os poderes da República. Uma coisa completamente inaceitável", disse Izolda.

A ex-governadora esteve ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), da secretária de educação do Ceará, Eliana Estrela, do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), e outras autoridades. Cela disse não concordar com ações de "revanchismo e ódio" e pediu que as respostas contra os golpistas sejam aplicadas dentro da lei.

"Eu penso que o país precisa dar uma resposta dentro da lei, isso é muito importante. Não revanchismo, energias de ódio, acho que isso não funciona. Claro que a resposta precisa ser dado dentro da lei e as pessoa responderem pelos atos, mas imediatamente fortalecer esse sentido de compromisso com união e reconstrução nacional, que é o que o Lula está chamando", completou Izolda.



Elmano também criticou os atos em Brasília e assumiu combater os acampamentos montados por manifestantes golpistas perto de quartéis no Ceará, medida ordenada por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF). O petista esteve reunido com representantes das forças de segurança pública do Ceará durante a manhã desta segunda-feira, 9.

