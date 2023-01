O ex-presidente Jair Bolsonaro, cujos apoiadores vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal neste domingo, afirmou pelo Twitter que "as depredações e invasões de prédios públicos fogem à regra" que rege "manifestações pacíficas". O número de presos chegava a 300 no fim da noite deste domingo em Brasília, segundo a imprensa.

Tags