Elmano se reúne com forças de segurança e desocupação do quartel em Fortaleza é analisada

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reuniu-se na manhã desta segunda-feira, 9, com representantes das forças de segurança pública do Ceará para tratar das manifestações golpistas e dos ataques ocorridos em Brasília no domingo, 8.

A vice-governadora Jade Romero (MDB) informou nesta manhã que o governador está tratando da possível desmobilização de acampamentos golpistas, mantidos no Ceará em frente à 10ª Região Militar e outros equipamentos das Forças Armadas em vários municípios. "O governador está reunido tratando desse assunto", disse Jade, ao participar de evento nesta manhã para a posse de professores da rede pública estadual. Elmano também deverá ir, mas está atrasado em função dos encontros.

Jade reforçou que existe decisão judicial federal sobre a desocupação. Alguns governadores já se manifestarem e, segundo ela, Elmano também o fará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Grupo de 70 policiais militares do Ceará embarcou para ajudar na segurança em Brasília na madrugada desta segunda.

Elmano irá a Brasília para reunião com outros governadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sobre o assunto Grupos planejaram ataque a Brasília com 'tudo pago'

Interventor no Distrito Federal diz que 'situação está controlada'

Alexandre de Moraes afasta Ibaneis Rocha, governador do DF

Terroristas roubam armas e munições que estavam no Gabinete de Segurança da Presidência da República

Ministro da Defesa diz ter determinado fim de acampamentos golpistas em frente a quartéis

Tags