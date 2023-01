PM do Distrito Federal recebe o segundo maior salário da categoria entre os estados

A Polícia Militar do Distrito Federal está no topo do ranking de remunerações entre os agentes da categoria no país.

De acordo com o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um soldado da PMDF recebe, em média, o valor de R$ 8.942 por mês. O valor é o segundo maior do país e fica atrás somente da remuneração recebida pelos soldados da PM de Goiás - que recebem R$ 9.382.

A atuação dos agentes da corporação foi questionada após as forças de segurança do Distrito Federal terem sido ineficazes ao conter a invasão dos extremistas à Praça dos Três Poderes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O recurso para o pagamento das remunerações saem do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), que direciona verba adicional para o pagamento dos funcionários da capital federal, visto que, além dos Três Poderes, Brasília é a sede das embaixadas estrangeiras. Em 2023, o fundo receberá cerca de R$ 23 bilhões.

Após os ataques terroristas realizados neste domingo, 8, políticos e autoridades mencionaram a negligência e o mau planejamento do trabalho da PM ao conter os terroristas.

Em pronunciamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repudiou os atos e apontou “incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal”.



Sobre o assunto Secretaria de Segurança do DF orientou atuação da PM dois dias antes de atos terroristas

PM diz que seguiu orientações da Secretaria de Segurança do DF

Manifestantes bolsonaristas furam barreira da PM e sobem rampa do Congresso

Policiais foram flagrados filmando invasões terroristas em Brasília

Acampamento do QG do Exército no DF é desmontado; número de presos vai a 1,2 mil





Tags