Bolsonaro está internado em hospital nos EUA, diz colunista

O ex-presidente estaria com fortes dores abdominais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado no AdventHealth Celebration, um hospital nas imediações de Orlando, na Flórida. Conforme o colunista do O Globo, Lauro Jardim, Bolsonaro alegou estar com fortes dores abdominais.

Desde a cirurgia a que foi submetido depois da facada de 2018, Bolsonaro já foi hospitalizado outras vezes por causa de dores abdominais. Na mais recente, em novembro do ano passado, ele deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com sintomas parecidos.

Na época, o diagnóstico era de uma hérnia na cicatriz da cirurgia, que já foi operada uma vez, em 2019.

O ex-gestor está nos Estados Unidos desde o dia 29 de dezembro, antes da posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos últimos dias, Bolsonaro tem feito aparições de onde está hospedado e já apareceu em um supermercado.

