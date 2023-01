Doze entidades do setor produtivo cearense assinam nota repudiando atos terroristas no DF

Doze entidades do setor produtivo no Ceará assinaram manifesto conjunto em defesa da democracia e repúdio aos atos terroristas de caráter golpista perpetrados, no domingo, 8, por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atingiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Conforme as federações e associações classistas signatárias, "os atos de invasão e depredação dos prédios que simbolizam os Três Poderes da República vão além do simples dano material ao patrimônio público, ofendendo de forma grave o Estado Democrático de Direito".

"O direito de livre manifestação não alberga, em uma sociedade livre e republicana, agravos à ordem

democrática, nem tolerância em relação aos atos que os concretizam", enfatizam as entidades no manifesto.



Outra entidade, essa de caráter nacional, que se manifestou no início da tarde desta segunda-feira, 9, foi a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (Apimec Brasil).

Em seus perfis nas redes sociais, a associação afirmou declarar "repúdio aos atos terroristas ocorridos em Brasília, contra o Estado de Direito e seus poderes".

Leia a carta na íntegra

Confira as entidades signatárias do manifesto!

- Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL)

- Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza)

- Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

- Centro Industrial do Ceará (CIC)

- Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio/CE)

- Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas)

- Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec)

- Federação dos Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão (Fetrans)

- Federação das Associações do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária do Ceará (Facic)

- Federação das Entidades de Micro e Pequenas Empresas do Comércio e Serviço do Estado do Ceará (Femicro-CE)

- Associação Comercial do Ceará (ACC)

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae-CE).

