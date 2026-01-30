Resumo BBB 26: madrugada tem Big Fone, brigas e punição da Líder

Prova do Líder repercute na casa, Milena vira centro de conflitos, Maxiane se emociona no Quarto do Líder e jogo esquenta; saiba tudo

A disputa não apenas definiu Maxiane como a nova comandante da semana , como também provocou uma sequência de discussões, desabafos e reposicionamentos estratégicos dentro do BBB 26.

A madrugada e início desta sexta-feira, 30, no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi marcada pelos desdobramentos da Prova do Líder realizada na noite anterior.

Logo após a prova, ficou evidente que o resultado mexeu com os ânimos dos participantes. Desclassificações, decisões tomadas durante a dinâmica e sentimentos mal resolvidos passaram a ser debatidos ao longo da madrugada, transformando o clima da casa.

Após ser desclassificada da Prova do Líder, Milena se envolveu em uma discussão com Chaiany na área externa.

Confira o que aconteceu na madrugada e início da manhã desta sexta-feira, 30, no BBB 26:

Mais tarde, a mineira refletiu sobre o episódio e procurou Chaiany para se desculpar. Milena explicou que tem dificuldade em lidar com as próprias emoções e afirmou que o conflito não foi intencional, reforçando que a situação poderia ter acontecido com qualquer outro participante.

Irritada, a sister rebateu críticas da colega, que afirmou que ela reclamava demais durante a dinâmica. A troca de farpas foi intensa e chamou a atenção dos demais brothers.

A disputa, no entanto, gerou confusão. Jonas Sulzbach e Paulo Augusto se desentenderam após a corrida, com acusações de empurrão e discussão no banheiro.

O primeiro toque do Big Fone acordou toda a casa e terminou em correria. Babu Santana foi o mais rápido e atendeu ao telefone, recebendo a ordem para colocar uma pulseira prateada no braço, que representa poder na dinâmica da semana.

Na mensagem ouvida por Babu, a produção determinou que ele pegasse a pulseira prateada imediatamente. Caso fosse Líder, ele deveria repassar o item a outro jogador, o que não foi necessário neste momento.

O clima ficou tenso, mas terminou com um pedido de desculpas e um acordo temporário entre os brothers.

Tadeu Schmidt já havia avisado que novas ligações aconteceriam ainda na sexta-feira, 30, e no sábado, 31, com impacto direto na formação do Paredão de domingo, 1º.

Os três participantes que atenderem aos telefones precisarão entrar em consenso para indicar alguém à berlinda.

Confronto com Paulo Augusto reacende polêmica da Festa do Líder

No início da madrugada, Milena também foi questionada por Paulo Augusto sobre uma atitude tomada durante a Festa do Líder de Babu Santana.

O brother se incomodou com o fato de a sister ter gravado participantes com o celular da casa enquanto fazia comentários.

A conversa rapidamente virou discussão. Milena afirmou que falava em voz alta e que tinha liberdade para se expressar como quisesse.

Paulo, por sua vez, argumentou que o aparelho tem função de entretenimento, o que ampliou o desconforto entre os dois.

Jonas está falando que Paulo Augusto o empurrou e por isso ele caiu. Xiiiii... #BBB26 pic.twitter.com/Mgh9LXe3ho — Dan Pimpão (@DanPimpao) January 30, 2026

Milena chora e desabafa com Ana Paula Renault

Abalada pelos conflitos, Milena caiu no choro no Quarto Sonho da Eternidade e foi acolhida por Ana Paula Renault. A sister demonstrou medo de ter exposto fragilidades emocionais e afirmou que não queria que os outros participantes percebessem suas instabilidades.

Enquanto a conversa acontecia, Maxiane, Breno, Marcelo e Jordana acompanharam tudo pelo Espia BBB, diretamente da Central do Líder. O momento gerou novas interpretações e análises sobre o comportamento da mineira no jogo.

Milena chora no quarto e desabafa com Ana Paula: "Não era pra eles saberem disso." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/qMIVQvevbC — Big Brother Brasil (@bbb) January 30, 2026

Brothers analisam comportamento e alianças de Milena

A postura de Milena virou tema recorrente ao longo da madrugada. Em conversas no Quarto do Líder, Breno, Samira, Marciele, Sarah Andrade e a própria Maxiane avaliaram as atitudes da sister, demonstrando dúvidas sobre sua maturidade emocional.

Na área externa, Paulo Augusto afirmou que Ana Paula age como uma figura materna para Milena. Sarah criticou a postura da jornalista, alegando que ela não defende a aliada nos momentos de conflito.

Brigido e Alberto Cowboy também opinaram, sugerindo que a relação entre as duas pode ser estratégica.

Maxiane define VIP e Xepa após vencer a Prova do Líder

Após conquistar a terceira Prova do Líder do BBB 26, Maxiane realizou a divisão da casa entre VIP e Xepa. A influenciadora recebeu sete pulseiras e escolheu quem teria acesso a mais conforto e alimentação diferenciada durante a semana.

Ficaram no VIP, além da própria Líder: Marcelo, Breno, Marciele, Samira, Sarah Andrade, Jordana e Solange Couto. O restante da casa passou a integrar a Xepa, incluindo nomes como Ana Paula Renault, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Milena.

Líder é punida e perde 500 estalecas

Durante a madrugada, um aviso sonoro surpreendeu os participantes. Maxiane recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas por descumprir uma regra do Quarto do Líder.

A produção explicou que a Líder não poderia sair do quarto deixando outra pessoa sozinha no local. A punição causou espanto na casa e revolta entre alguns brothers, especialmente entre os recém-chegados ao VIP.

Maxiane recebe punição gravíssima e perde 500 estalecas por sair do Quarto do Líder enquanto Marciele permanecia sem a presença da líder. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/3aMqUUlODp — Big Brother Brasil (@bbb) January 30, 2026

Marciele chora e rompe confiança com Breno

Outro momento emotivo da madrugada envolveu Marciele. A sister chorou após ser retirada da Prova do Líder por Breno e, em conversa com Samira, afirmou que não pretende mais confiar no biólogo dentro do jogo.

A Cunhã desabafou sobre decepção e relembrou atitudes que a fizeram repensar alianças. O episódio reforçou a sensação de que a prova provocou fissuras importantes em relações antes consideradas sólidas.

Maxiane estreia no Quarto do Líder e se emociona

Vencedora da Prova do Líder, Maxiane viveu sua primeira experiência no Quarto do Líder. Antes mesmo de entrar no espaço, a pernambucana chorou sozinha na área externa ao imaginar que poderia ver fotos da família e do filho.

Ao estrear o quarto ao lado de Marcelo, Jordana e Marciele, a influenciadora celebrou a conquista e, em seguida, iniciou conversas estratégicas sobre o jogo. O momento marcou uma virada pessoal e simbólica para a sister dentro da competição.

Líder avalia indicações ao Paredão e veto na festa

Durante a madrugada, Maxiane revelou estar dividida entre Ana Paula Renault e Milena como possíveis indicações ao Paredão. A Líder afirmou que pretende conversar com Babu Santana antes de tomar a decisão e classificou algumas atitudes de Milena como infantis.

A influenciadora também adiantou que pretende vetar Ana Paula de sua Festa do Líder. Segundo ela, a decisão teria um caráter de vingança, deixando claro que as relações na casa estão cada vez mais tensionadas.

Outras conversas movimentam a madrugada

Além das tretas centrais, a madrugada contou com momentos mais leves e reflexivos. Gabriela revelou medo de ser “cancelada” após uma conversa com Chaiany sobre limites físicos. Jordana contou que já trocou mensagens com Rodolffo Matthaus, do BBB 21, antes do confinamento.

Juliano Floss também desabafou com Ana Paula sobre sua relação com Sarah Andrade, afirmando estar confuso com a postura da sister. Já Ana Paula se emocionou ao falar sobre o pai e revelou que prefere ganhar o Anjo para ouvir uma mensagem dele.

