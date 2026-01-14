Signos do BBB 26: veja o mapa astral dos participantes

Elenco completo do BBB 26 é formado por pessoas anônimas, famosos e veteranos do reality. Saiba o signo de cada um e veja como ele pode influenciar no jogo / Crédito: Divulgação/Globo

Signos como Áries e Escorpião indicam impulsividade e intensidade, enquanto Gêmeos sugere habilidade de comunicação. O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou na segunda-feira, 12, com um elenco formado por 21 participantes. Divididos entre pessoas anônimas (Pipocas), nomes conhecidos (Camarote) e ex-participantes do reality (Veteranos), a temporada promete um jogo mais movimentado que os anteriores, com brigas e estratégias para conquistar o prêmio inédito de 5 milhões de reais.

E antes que os brothers se mostrem dentro da casa, uma maneira de “ler” suas personalidades é saber os seus signos. Essa informação ajuda a entender o perfil dos participantes, apontando tendências de suas personalidades, estilo de convivência e reações diante do jogo. A seguir, saiba o signo solar dos participantes do Big Brother Brasil 26 (BBB 26): Leia mais BBB 26 ao vivo: saiba como assistir de graça à transmissão pela internet Sobre o assunto BBB 26 ao vivo: saiba como assistir de graça à transmissão pela internet BBB 26: Qual o signo dos participantes: Com uma predominância dos signos Sagitário, Câncer, Gêmeos e Touro, o elenco dessa temporada indica muito drama e possíveis barracos causados pela má comunicação. Abaixo, veja um resumo dos signos dos participantes e saiba o que eles significam:

Aquário De elemento ar e modalidade fixa, o aquariano busca por inovação e independência, que podem ser características fortes em pessoas com o sol no signo de Aquário. Idealista, o nativo desse signo preza por experiências que trazem liberdade. Pode ter posturas consideradas radicais e é bem comum o aquariano ser o "do contra" da turma. Os aquarianos da edição são Jonas Sulzbach, que ficou marcado por ser racional e independente, características associadas a Aquário, e Henri Castelli, cuja previsão indica alguém que não reage bem a controle excessivo e tende a surpreender com atitudes fora do padrão. Câncer De elemento Água e modalidade Cardinal, os cancerianos são emotivos, protetores e criativos. Como o primeiro signo de seu elemento, Câncer demonstra uma enorme capacidade de empatia, sempre pensando nos outros. Mesmo sendo conhecido por sua sensibilidade, também tem uma imaginação fértil e sabe liderar sem ser grosseiro.

As cancerianas da casa são Sarah Andrade, Solange Couto, Marciele, Maxiane. Enquanto Sarah ficou conhecida por ser a “espiã” da casa, muitos apostam nela como uma das maiores jogadoras da edição pela sua ótima leitura de jogo. Já entre os Camarotes, Solange chega como uma das figuras mais experientes do elenco. Com uma forte ligação com a própria história, a atriz se destacou após ter passado muito tempo se apresentando para o restante do elenco. O signo sugere alguém que valoriza intimidade, acolhimento e confiança. Já Maxiane e Marciele, participantes do grupo Pipoca, podem ser jogadoras mais observadoras, sensíveis às dinâmicas da casa, mas marcadas pela decisão de agir por afeto.