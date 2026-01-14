Signos do BBB 26: veja o mapa astral dos participantes

BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles indicam sobre o jogoCom um elenco formado por pessoas anônimas, famosos e veteranos do reality show, BBB 26 promete ser mais agitado que temporadas anteriores. Descubra o signo dos participantes
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou na segunda-feira, 12, com um elenco formado por 21 participantes. Divididos entre pessoas anônimas (Pipocas), nomes conhecidos (Camarote) e ex-participantes do reality (Veteranos), a temporada promete um jogo mais movimentado que os anteriores, com brigas e estratégias para conquistar o prêmio inédito de 5 milhões de reais.
E antes que os brothers se mostrem dentro da casa, uma maneira de “ler” suas personalidades é saber os seus signos. Essa informação ajuda a entender o perfil dos participantes, apontando tendências de suas personalidades, estilo de convivência e reações diante do jogo.
A seguir, saiba o signo solar dos participantes do Big Brother Brasil 26 (BBB 26):
BBB 26: Qual o signo dos participantes:
Com uma predominância dos signos Sagitário, Câncer, Gêmeos e Touro, o elenco dessa temporada indica muito drama e possíveis barracos causados pela má comunicação. Abaixo, veja um resumo dos signos dos participantes e saiba o que eles significam:
Veteranos
- Babu Santana - Sagitário
- Jonas Sulzbach - Aquário
- Sarah Andrade - Câncer
- Alberto Cowboy - Áries
- Ana Paula Renault - Escorpião
- Sol Vega - Gêmeos
Camarotes
- Solange Couto - Câncer
- Juliano Floss - Gêmeos
- Edílson Capetinha - Virgem
- Aline Campos - Libra
- Henri Castelli - Aquário
Pipocas
- Brigido - Touro
- Breno - Touro
- Jordana - Leão
- Marcelo - Touro
- Marciele - Câncer
- Maxiane - Câncer
- Milena - Peixes
- Paulo Augusto - Gêmeos
- Pedro - Touro
- Samira - Sagitário
BBB 26: O que o signo dos participantes indica?
Sagitário
Ousados e confiantes, os sagitarianos adoram aprender sempre mais e experimentar coisas novas. Bem-humorados, é importante para os nativos deste signo serem alguém que traz leveza ao dia a dia.
Os sagitarianos da casa são o veterano Babu Santana, do BBB 20, e Samira, do grupo Pipoca. Enquanto Babu ficou conhecido por formar dupla com Prior e ser “rabugento”, ele retorna ao jogo com outra cabeça, concentrando a leveza do seu signo.
Samira, por outro lado, tem se destacado pelo seu carisma e risadas, levando na brincadeira até mesmo a fofoca de ter sido chamada de Barbie por Ana Paula Renault. No confinamento, tende a falar o que pensa e resistir a qualquer sensação de limitação.
Aquário
De elemento ar e modalidade fixa, o aquariano busca por inovação e independência, que podem ser características fortes em pessoas com o sol no signo de Aquário. Idealista, o nativo desse signo preza por experiências que trazem liberdade. Pode ter posturas consideradas radicais e é bem comum o aquariano ser o "do contra" da turma.
Os aquarianos da edição são Jonas Sulzbach, que ficou marcado por ser racional e independente, características associadas a Aquário, e Henri Castelli, cuja previsão indica alguém que não reage bem a controle excessivo e tende a surpreender com atitudes fora do padrão.
Câncer
De elemento Água e modalidade Cardinal, os cancerianos são emotivos, protetores e criativos. Como o primeiro signo de seu elemento, Câncer demonstra uma enorme capacidade de empatia, sempre pensando nos outros. Mesmo sendo conhecido por sua sensibilidade, também tem uma imaginação fértil e sabe liderar sem ser grosseiro.
As cancerianas da casa são Sarah Andrade, Solange Couto, Marciele, Maxiane. Enquanto Sarah ficou conhecida por ser a “espiã” da casa, muitos apostam nela como uma das maiores jogadoras da edição pela sua ótima leitura de jogo.
Já entre os Camarotes, Solange chega como uma das figuras mais experientes do elenco. Com uma forte ligação com a própria história, a atriz se destacou após ter passado muito tempo se apresentando para o restante do elenco. O signo sugere alguém que valoriza intimidade, acolhimento e confiança.
Já Maxiane e Marciele, participantes do grupo Pipoca, podem ser jogadoras mais observadoras, sensíveis às dinâmicas da casa, mas marcadas pela decisão de agir por afeto.
Áries
De elemento fogo e modalidade cardinal, os arianos são impulsivos, sinceros, alegres e extrovertidos. É um signo que tem uma personalidade forte e o costume de ter um grande contato com a sua individualidade, além de serem bastante competitivos, o que pode soar um pouco autoritário.
Essas características se aplicam a Alberto Cowboy, conhecido como um dos maiores vilões do programa por entrar em conflito com Alemão, vencedor do BBB7. Decidido a ganhar o prêmio, o veterano retorna com uma estratégia menos arriscada, mas seu signo tende a gerar embates diretos e posicionamentos firmes.
Escorpião
Um signo que se qualifica como intenso, prestativo e forte. Geralmente, os escorpianos tendem a ter energia positiva e contagiante, que envolve todos que estão à sua volta. São seletivos com amizades, mas, quando gostam de alguém, fazem de tudo por aquela pessoa.
Os escorpianos podem apresentar um lado vingativo se alguém fizer algo contra eles. Têm equilíbrio emocional para lidar com situações difíceis e complexas. É o caso de Ana Paula Renault, que não fugiu dos embates na sua temporada original, o BBB 16, e que retorna decidida a jogar de frente. Seu signo indica que ela vai reagir fortemente a injustiças e se destacar em conflitos verbais.
Gêmeos
Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar e regido pelo planeta Mercúrio, o que faz com que o geminiano tenha grande habilidade em se comunicar, além de receber e transmitir informações.
Diante disso, são considerados os “famosos bons de lábia”, que conseguem o que desejam por meio do diálogo, mas também possuem a língua afiada, o que pode causar o afastamento de algumas pessoas.
Sol Vega já provou que é uma geminiana raiz ao participar da primeira briga da temporada discutindo com Milena na prova do líder. Os outros dois geminianos, Juliano e Paulo Augusto, também provaram que já estão ligados no jogo depois de dar cobra para Ana Paulo e marcar Milena como alvo.
Virgem
De elemento Terra e modalidade Fixa, os virginianos são práticos, perfeccionistas e solícitos, sempre esforçados e determinados a conquistar suas metas. Vendo a vida como uma jornada, os virginianos estão dispostos a trabalhar duro para realizarem seus sonhos.
O único virginiano do elenco é Edílson Capetinha, conhecido por ter uma postura crítica e personalidade forte, traços de um virginiano. O signo indica pouca tolerância a erros alheios que podem se transformar em comentários e cobranças no convívio diário.
Libra
Os librianos buscam harmonia em tudo que fazem, inclusive nas relações pessoais. Quem é libriano tem o senso de justiça aflorado, pois odeia ver desrespeito ou ver alguém magoado injustamente. É conhecido por ser indeciso e inconstante, já que pensa muito antes de tomar uma decisão.
Aline Campos já entrou no jogo fazendo justiça por um comentário que Ana Paula Renault fez sobre uma roupa sua, mostrando que não vai tolerar ser desrespeitada. Seu signo está associado à diplomacia, mas ela pode sofrer no jogo pela indecisão em momentos mais tensos.
Touro
Do elemento Terra e modalidade Fixa, os taurinos são teimosos, pacientes e carinhosos com seus afetos. Conhecidos por serem “cabeça-dura”, uma das tarefas mais difíceis dos outros signos é tentar convencer um taurino de uma opinião diferente. Assim como os outros signos do seu elemento, é estável e confiável.
É um dos signos com mais representantes na casa, com Brígido, Breno, Marcelo e Pedro. Desses, Brígido se destacou por ser cabeça-dura e ter uma personalidade forte, enquanto Pedro fez amizade com outros brothers.
Marcelo e Breno se mostraram tímidos nesse início, mas o signo indica que ambos vão se manter discretos e racionais, evitando o desgaste emocional típico do jogo.
Leão
Os leoninos são dramáticos, ambiciosos e corajosos. São grandes líderes, com a capacidade de conversar com pessoas e grupos e transmitir uma mensagem de confiança. Sua fixação em ser o centro das atenções, porém, pode afastar pessoas mais discretas e calmas.
Jordana é a única leonina do elenco, incorporando características típicas do seu signo, como ser comunicativa e ligada à imagem. No jogo, ela pode ser a protagonista com facilidade para se destacar e se envolver em disputas de ego.
Peixes
Os piscianos são emotivos, sonhadores e artísticos, de grande sensibilidade e capacidade introspectiva. Sempre se dividindo entre o mundo real e o dos sonhos, os piscianos são capazes de imaginar novas realidades e expressá-las por meio da criatividade e da arte.
Comunicativa e sensível, Milena dialoga diretamente com o signo de peixes, sendo empática, imaginativa e absorvendo a energia ao seu redor, o que explica a tensão nesse começo de jogo. Seu signo indica dificuldade em lidar com conflitos diretos.