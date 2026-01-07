Participantes BBB 26: quem são os famosos cotados para Camarote

Participantes do BBB 26: veja quem são os famosos cotados para o CamaroteConfira quem são os artistas, atletas e influenciadores que podem integrar o grupo Camarote do BBB 26 e saiba o que esperar da nova edição
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) está prestes a começar e, como de costume, a lista de possíveis participantes já movimenta as redes sociais.
A nova temporada promete mudanças importantes na dinâmica do jogo, começando pela divisão inédita dos confinados em três grupos distintos: Camarote, formado por famosos; Pipoca, com participantes anônimos; e Veteranos, composto por ex-BBBs.
A seguir, confira quem são os nomes mais comentados para integrar o elenco.
Participantes cotados do BBB 26 reúnem atores, atletas e influencers
Christiane Torloni
Aos 68 anos, a atriz construiu uma das carreiras mais respeitadas da televisão brasileira, com personagens marcantes em novelas como A Viagem (1994), Fina Estampa (2011), Mulheres Apaixonadas (2003) e O Tempo Não Para (2018).
Reconhecida por transitar entre mocinhas intensas e vilãs icônicas, ela seria um dos grandes nomes da edição.
Henri Castelli
Outro ator cotado é Henri Castelli, de 47 anos. Conhecido por papéis de galã em produções como Malhação (2002), Cobras & Lagartos (2006), Flor do Caribe (2013) e I Love Paraisópolis (2015), ele também retornou ao remake de Vale Tudo (2025).
Edílson Capetinha
No esporte, o nome de Edílson Capetinha aparece com força. O ex-jogador de futebol, hoje com 55 anos, marcou época ao conquistar títulos brasileiros por Palmeiras e Corinthians, além de ter sido campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002.
Conhecido pela personalidade irreverente, Edílson pode levar carisma e competitividade ao confinamento.
Juliano Floss
Representando a nova geração, o influenciador surge como aposta do Camarote. Aos 21 anos, o dançarino e influenciador digital ganhou fama no TikTok durante a pandemia e acumula cerca de 20 milhões de seguidores.
Em 2024, participou da Dança dos Famosos e também esteve nos holofotes por um término conturbado, o que aumenta a curiosidade do público sobre sua participação no reality.
Outros famosos cotados para o BBB 26
Além dos nomes mais comentados, outros artistas seguem fortes nas especulações.
Priscilla Alcântara
A cantora Priscilla, que se reinventou após a carreira infantil no SBT e venceu o The Masked Singer Brasil, pode integrar o elenco. Hoje, ela explora sonoridades como pop, R&B, funk e trap, consolidando uma imagem mais ousada.
Mariana Goldfarb
A modelo e influenciadora Mariana Goldfarb, que aborda temas como saúde mental, corpo e autoconhecimento, além de ser conhecida por seu relacionamento com o ator Cauã Reymond é citada entre os cotados do BBB 26.
Lucas Leto
Entre os atores, Lucas Leto aparece na lista. O baiano ganhou destaque em novelas como Bom Sucesso (2019), Pantanal (2022) e no remake de Vale Tudo (2025), além de ter participado da Dança dos Famosos.
Pedro Neschling também é lembrado nas especulações, reforçando o time de artistas da dramaturgia.
MC Carol
Na música, MC Carol surge como um dos nomes mais fortes. A cantora de Niterói é conhecida por letras diretas, com críticas sociais, humor e temas ligados à sexualidade, além de sucessos como "Liga pro Samu" e "100% Feminista".
Klara Castanho
A atriz completa a lista de cotados, trazendo a experiência de quem começou a carreira ainda criança e retornou recentemente à TV em novos projetos.
Grupo Veteranos pode ter ex-Fazenda no BBB 26
Uma das maiores novidades da edição é o grupo Veteranos. Entre os nomes comentados está Ana Paula Renault, ex-participante do BBB 16.
Caso seja confirmada, ela fará história ao se tornar a primeira ex-integrante de A Fazenda a participar do reality da Globo, algo que antes era vetado pela emissora.
BBB 26: apresentadores e quadros confirmados
Além dos participantes, o BBB 26 já tem seus nomes confirmados fora da casa. Tadeu Schmidt segue no comando do programa pelo quinto ano consecutivo. Gil do Vigor e Ceci Ribeiro retornam à frente do Bate-Papo BBB.
O humor ficará por conta de Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna. Esta será a segunda edição sem a direção de Boninho, com Rodrigo Dourado assumindo o posto criativo da atração.
Quando estreia o BBB 26
O Big Brother Brasil 26 estreia no dia 12 de janeiro de 2026, na TV Globo, logo após a novela das nove. O programa também pode ser acompanhado ao vivo e com câmeras exclusivas pelo Globoplay.
A edição traz como principal novidade a divisão dos participantes em Camarote, Pipoca e Veteranos, prometendo uma das temporadas mais imprevisíveis dos últimos anos.