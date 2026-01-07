Participantes BBB 26: quem são os famosos cotados para Camarote

O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12, com uma novidade histórica: três grupos na disputa. Veja os famosos mais cotados para o Camarote e os confirmados da edição. / Crédito: Reprodução/Globo/Renato Rocha Miranda/Instagram @henricastelli @julianofloss @_apriscilla_

A nova temporada promete mudanças importantes na dinâmica do jogo, começando pela divisão inédita dos confinados em três grupos distintos: Camarote, formado por famosos; Pipoca, com participantes anônimos; e Veteranos, composto por ex-BBBs. A seguir, confira quem são os nomes mais comentados para integrar o elenco. Participantes cotados do BBB 26 reúnem atores, atletas e influencers Christiane Torloni Aos 68 anos, a atriz construiu uma das carreiras mais respeitadas da televisão brasileira, com personagens marcantes em novelas como A Viagem (1994), Fina Estampa (2011), Mulheres Apaixonadas (2003) e O Tempo Não Para (2018). Reconhecida por transitar entre mocinhas intensas e vilãs icônicas, ela seria um dos grandes nomes da edição.