Enquete BBB 26: quem deve ser o próximo eliminado após Matheus?

BBB 26: quem deve ser o próximo eliminado após Matheus? Segunda berlinda da temporada eliminou Matheus Moreira com 79,48% de rejeição.
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve o segundo eliminado da edição revelado na última terça-feira, 27. Matheus deixa a casa mais vigiada do Brasil com 79,48% de rejeição do público.
Com sua saída, como está preferência do público em relação a quem deve ser eliminado? A seguir, vote na Enquete O POVO.
Como foi o segundo Paredão do BBB 26
Matheus foi indicado pelo líder da semana, Babu Santana, e esteve na berlinda com Leandro e Brigido. Segundo o veterano, a escolha foi por uma "tendência da casa", que mostrava a reprovação do Pipoca pelo elenco com o Queridômetro e os constantes conflitos nas dinâmicas do jogo.
Antes da revelação do segundo eliminado da edição, Matheus e Leandro estavam na disputa acirrada pela permanência na casa, como apontavam enquetes online. Brigido se manteve distante da eliminação.
O gaúcho deixou o reality com 79,48% de rejeição do público. Dos votos, Leandro recebeu 15,55% e
Brigido recebeu 4,97%.
Enquete BBB 26: quem deve ser o próximo eliminado?
Matheus liderava as enquetes de consulta sobre quem deveria sair do BBB 26 desta última terça-feira, 27. No dia do eliminação, Matheus deixou a casa.
Após sua saída, quem é o próximo participante que será o alvo do público? As enquetes evidenciam a preferência do público em relação a quem deve ser eliminado e deixar o reality.
Vote na Enquete O POVO em quem deve deixar o programa no próximo Paredão.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4