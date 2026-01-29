Enquete BBB 26: quem deve ser o próximo eliminado após Matheus?

Milena já definiu seus alvos no BBB 26. Indique também quem você quer ver fora da casa na enquete O POVO / Crédito: Divulgação / Globo / Gshow

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve o segundo eliminado da edição revelado na última terça-feira, 27. Matheus deixa a casa mais vigiada do Brasil com 79,48% de rejeição do público. Com sua saída, como está preferência do público em relação a quem deve ser eliminado? A seguir, vote na Enquete O POVO.

Antes da revelação do segundo eliminado da edição, Matheus e Leandro estavam na disputa acirrada pela permanência na casa, como apontavam enquetes online. Brigido se manteve distante da eliminação. O gaúcho deixou o reality com 79,48% de rejeição do público. Dos votos, Leandro recebeu 15,55% e

Brigido recebeu 4,97%.

Enquete BBB 26: quem deve ser o próximo eliminado? Matheus liderava as enquetes de consulta sobre quem deveria sair do BBB 26 desta última terça-feira, 27. No dia do eliminação, Matheus deixou a casa.