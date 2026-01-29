Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete BBB 26: quem deve ser o próximo eliminado após Matheus?

Enquete BBB 26: quem deve ser o próximo eliminado após Matheus?

Segunda berlinda da temporada eliminou Matheus Moreira com 79,48% de rejeição. Após sua saída, quem deve ser o próximo eliminado no BBB 26? Vote
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve o segundo eliminado da edição revelado na última terça-feira, 27.  Matheus deixa a casa mais vigiada do Brasil com 79,48% de rejeição do público. 

Com sua saída, como está preferência do público em relação a quem deve ser eliminado? A seguir, vote na Enquete O POVO.

Como foi o segundo Paredão do BBB 26

Matheus foi indicado pelo líder da semana, Babu Santana, e esteve na berlinda com Leandro e Brigido. Segundo o veterano, a escolha foi por uma "tendência da casa", que mostrava a reprovação do Pipoca pelo elenco com o Queridômetro e os constantes conflitos nas dinâmicas do jogo.

Antes da revelação do segundo eliminado da edição, Matheus e Leandro estavam na disputa acirrada pela permanência na casa, como apontavam enquetes online. Brigido se manteve distante da eliminação.

O gaúcho deixou o reality com 79,48% de rejeição do público. Dos votos, Leandro recebeu 15,55% e
Brigido recebeu 4,97%.

Enquete BBB 26: quem deve ser o próximo eliminado?

Matheus liderava as enquetes de consulta sobre quem deveria sair do BBB 26 desta última terça-feira, 27. No dia do eliminação, Matheus deixou a casa.

Após sua saída, quem é o próximo participante que será o alvo do público? As enquetes evidenciam a preferência do público em relação a quem deve ser eliminado e deixar o reality.

Vote na Enquete O POVO em quem deve deixar o programa no próximo Paredão.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

