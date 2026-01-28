Enquete BBB 26: quem é o favorito do público agora?

Enquete do Uol aponta para o brother favorito do BBB 26 após o segundo Paredão da edição; confira porcentagens / Crédito: Divulgação/Globo/Gshow

A saída de Matheus, que teve 79,48% de rejeição na enquete, nessa terça, 27, movimenta a 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26). Além do Paredão, outras dinâmicas, como o Sincerão, desse domingo, 25, revelaram o jogo de alguns participantes da casa. Discussões e desabafos influenciaram na opinião do público quanto à edição, até o momento.

O brother eliminado disputou pela permanência no reality com os Pipocas Leandro e Brígido. Antes do anúncio na transmissão ao vivo, enquetes online serviram de parâmetro para apontar o possível segundo eliminado.

Dessa forma, elas também podem mostrar quem são os participantes favoritos e como o jogo pode mudar nos próximos dias. A enquete do Uol é uma das principais para consulta. Leia mais BBB 26: veja o que aconteceu na madrugada após eliminação de Matheus Sobre o assunto BBB 26: veja o que aconteceu na madrugada após eliminação de Matheus A seguir, confira as porcentagens de cada participante para favorito pela enquete Uol e como foi a primeira eliminação.

BBB 26: como foi a segunda eliminação da edição

O segundo Paredão do BBB 26 eliminou Matheus, que teve uma grande diferença de votos em relação aos outros emparedados. Enquete do O POVO já antecipava a eliminação de Matheus com percentual maior. Já outras enquetes populares apontavam para uma disputa acirrada contra Leandro, que permaneceu na casa, com 15,55%. ssim como previsto, Brígido se manteve distante de uma saída do reality, recebendo 4,97% dos votos.