Enquete BBB 26: quem é o favorito do público agora?

Enquete BBB 26 mostra disputa pelo favoritismo do públicoCom a eliminação de Matheus com o segundo Paredão do BBB 26, o elenco e o público se movimentam quanto ao jogo; veja quem é o favorito em enquete
A saída de Matheus, que teve 79,48% de rejeição na enquete, nessa terça, 27, movimenta a 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26).
Além do Paredão, outras dinâmicas, como o Sincerão, desse domingo, 25, revelaram o jogo de alguns participantes da casa. Discussões e desabafos influenciaram na opinião do público quanto à edição, até o momento.
O brother eliminado disputou pela permanência no reality com os Pipocas Leandro e Brígido. Antes do anúncio na transmissão ao vivo, enquetes online serviram de parâmetro para apontar o possível segundo eliminado.
Dessa forma, elas também podem mostrar quem são os participantes favoritos e como o jogo pode mudar nos próximos dias. A enquete do Uol é uma das principais para consulta.
A seguir, confira as porcentagens de cada participante para favorito pela enquete Uol e como foi a primeira eliminação.
BBB 26: como foi a segunda eliminação da edição
O segundo Paredão do BBB 26 eliminou Matheus, que teve uma grande diferença de votos em relação aos outros emparedados.
Enquete do O POVO já antecipava a eliminação de Matheus com percentual maior. Já outras enquetes populares apontavam para uma disputa acirrada contra Leandro, que permaneceu na casa, com 15,55%.
ssim como previsto, Brígido se manteve distante de uma saída do reality, recebendo 4,97% dos votos.
Com o anúncio do resultado da berlinda, Ana Paula Renault comemorou a saída do rival, que tinha polêmicas envolvendo a veterana. Uma delas foi se referir à jornalista como "patroa" de Milena, sua aliada.
Nesse momento, Renault festejou a permanência de Leandro, dizendo para que o Pipoca gritasse. A prática não acontece com frequência no BBB, marcando um momento raro.
Ao sair, Matheus não parecia chateado. O que maioria dos eliminados fazem ao sair do programa, agradecer pela participação com um discurso diante da porta de saída ou virar para trás para se despedir do elenco, não foi feito pelo ex-candidato do Quarto Branco.
Enquete BBB 26: quem são os favoritos após 2ª eliminação
Após dois Paredões da edição, com a saída de Aline Riscado e Matheus, a enquete Uol mantém a preferência do público por Sarah Andrade, com 25,96% dos votos.
Em seguida, permanece Ana Paula, com 24,02%. Com Sol Vega e seus 10,66%, o top 3 é formado por hora. Na semana anterior, no lugar de Sol, aparecia Alberto Cowboy, que caiu de 10,44% para 8,38%.
Já entre os menos votados, Maxiane aparece em último lugar, com 0,21%. Logo acima, Edilson e Breno estão com 0,39% e 0,33% dos votos, respectivamente.
A disputa começa acirrada e pode mudar com as próximas dinâmicas do jogo. A seguir, confira todas as porcentagens da enquete, até o momento de produção desta matéria.
- Sarah Andrade - 25,96%
- Ana Paula Renault - 24,02%
- Sol Vega - 10,66%
- Alberto Cowboy - 8,38%
- Marcelo - 5,97%
- Jordana - 3,8%
- Chaiany - 3,08%
- Brígido - 2,98%
- Paulo Augusto - 2,39%
- Milena - 2,27%
- Juliano Floss - 1,43%
- Babu Santana - 1,42%
- Marciele - 1,4%
- Samira - 1,15%
- Solange Couto - 0,74%
- Gabriela - 0,64%
- Jonas Sulzbach - 0,53%
- Edilson Capetinha - 0,39%
- Breno - 0,33%
- Maxiane - 0,21%
BBB 26: estreia e atualizações do programa
O Big Brother Brasil 26 estreou dia 12 de janeiro, na TV Globo, com transmissão diária e cobertura completa no Globoplay e no Gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e apresenta atualizações nas dinâmicas do jogo, além de maior integração com o público nas plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela emissora.
A Enquete Uol segue aberta e recebe votos de internautas interessados em opinar sobre quem é o favorito do BBB 26.