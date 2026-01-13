BBB 26 ao vivo: veja como assistir de graça pela internet

BBB 26 ao vivo: saiba como assistir de graça à transmissão pela internetCom a estreia do BBB 26 nessa segunda, 12, o reality pode ser acompanhado ao vivo pela televisão e pela internet; saiba como assistir de graça
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou nessa segunda-feira, 12. A edição reúne Pipocas, Veteranos e Camarotes, após a apresentação dos participantes na estreia da edição.
Dinâmicas, como o Quarto Branco e a Prova do Líder, já formam alianças entre os brothers. Com os grupos formados, o rumo do reality show é trilhado, indicando favoritos.
Saiba como assistir ao vivo à transmissão do Big Brother Brasil 26, de graça, pela internet.
De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela 'Três Graças', por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.
Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
- "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
- "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.
Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.
No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.
Passo a passo para criar conta no Globoplay
Acesse o navegador minhaconta.globo.com
Entre com a sua conta Google ou Facebook
Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta
Informe seus dados
Conteúdos extras disponíveis
Mesmo com os recursos disponíveis de forma mais ampla para assinantes do Globoplay, outros conteúdos do BBB 26 estarão disponíveis gratuitamente para público.
Pela plataforma, resumos curtos poderão ser conferidos diariamente com os destaques da casa. Sem necessidade de assinatura, as mídias do Click BBB são disponibilizadas às 7h, 11h, 15h e 19h.
No streaming, a íntegra do programa transmitido na Globo, assim como trechos curtos, edições anteriores do Click BBB, lives e programas completos de Bate-Papo BBB e do Big Day, estão disponíveis.
O público ainda poderá assistir a títulos do catálogo do Globoplay que integram o Momento Pipoca, além dos filmes exibidos na Sessão Globoplay na programação da TV Globo.
Após a exibição do episódio diário na TV Globo, o Multishow entra ao vivo com os últimos acontecimentos da casa.
A programação traz comentários e imagens extras, sendo mais uma opção para quem quer continuar ligado no jogo e não perder nenhuma movimentação dos brothers e sisters.