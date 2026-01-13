BBB 26 ao vivo: veja como assistir de graça pela internet

BBB 26 estreou nessa segunda-feira, 12; saiba como assistir ao vivo à transmissão pela internet / Crédito: Reprodução/Instagram @bbb

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou nessa segunda-feira, 12. A edição reúne Pipocas, Veteranos e Camarotes, após a apresentação dos participantes na estreia da edição. Dinâmicas, como o Quarto Branco e a Prova do Líder, já formam alianças entre os brothers. Com os grupos formados, o rumo do reality show é trilhado, indicando favoritos.

"Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;

"Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;

"Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;

"Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo. Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay. No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis. Passo a passo para criar conta no Globoplay Acesse o navegador minhaconta.globo.com

Entre com a sua conta Google ou Facebook Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta Informe seus dados