Líder do BBB 26: quem ganhou a prova hoje, quinta (29/01)?

Líder do BBB 26: confira quem ganhou a prova hoje, quinta (29/01)A Prova do Líder do BBB 26 aconteceu nesta quinta (29/01). Confira quem ganhou e como foi a disputa pela terceira liderança da edição
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) apresentou a terceira Prova do Líder da edição nesta quinta-feira, 29 de janeiro (29/01/26).
Breno, Maxiane, Marcelle e Marcelo se classificaram pra última fase, e Maxiane levou a melhor. Ela deu as pulseiras do VIP para Marcelle, Breno, Samira, Sarah, Jordana, Solange e Marcelo
Alberto Cowboy foi o primeiro líder do BBB 26 e Babu foi o segundo a conquistar a liderança do programa.
BBB 26: como foi a Prova do Líder hoje?
Os brothers e sisters tiveram que encarar um desafio em duas etapas. Na primeira, enfrentaram um circuito e apenas quarto se classificaram. Na segunda etapa, eles precisaram escolher celulares, identificados por números.
Um por vez, cada um dos quatro participantes escolheram um celular. Em cada aparelho, ou ele estava com uma mensagem positiva, ou negativa. Se ele encontrasse a mensagem positiva, poderia eliminar um dos participantes da prova.
Apenas três aparelhos estavam com essa mensagem. Ao final, restou apenas um participante, que foi o Líder da Semana.
O novo líder fica imune ao Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Além disso, pode indicar alguém à berlinda, como Cowboy fez com Milena e Babu com Matheus.
Big Fone BBB 26
Além da terceira Prova do Líder da temporada, o Big Fone tocou antes da disputa. Quem atendeu foi Breno.
Ele ganhou o poder de vetar uma pessoa de participar da Prova do Líder, Prova do Anjo e do Bate-volta. Breno escolheu vetar Brígido.
Como assistir ao BBB 26
Além da transmissão na TV aberta, o público pode acompanhar tudo o que acontece na casa pelo Globoplay. A plataforma oferece transmissão ao vivo 24 horas por dia para assinantes, além da íntegra de todos os episódios exibidos na TV Globo.
Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o mosaico e a câmera exclusiva do Líder, garantindo que nenhum detalhe do jogo passe despercebido. No plano Padrão, também estão disponíveis as atualizações do Click BBB. Já o plano Premium inclui as íntegras do Big Show, do Mesacast BBB e do BBB Ao Vivo.
Para quem não é assinante, o Globoplay libera a edição completa exibida na TV, além de trechos selecionados, lives, conteúdos do Click BBB, o Bate-Papo BBB, o Big Day, o Prêmio gshow e parte da programação do Momento Pipoca.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4