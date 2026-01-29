Líder do BBB 26: quem ganhou a prova hoje, quinta (29/01)?

Prova do Líder do BBB 26 / Crédito: Reprodução/Globoplay

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) apresentou a terceira Prova do Líder da edição nesta quinta-feira, 29 de janeiro (29/01/26). Breno, Maxiane, Marcelle e Marcelo se classificaram pra última fase, e Maxiane levou a melhor. Ela deu as pulseiras do VIP para Marcelle, Breno, Samira, Sarah, Jordana, Solange e Marcelo

Alberto Cowboy foi o primeiro líder do BBB 26 e Babu foi o segundo a conquistar a liderança do programa.

BBB 26: como foi a Prova do Líder hoje? Os brothers e sisters tiveram que encarar um desafio em duas etapas. Na primeira, enfrentaram um circuito e apenas quarto se classificaram. Na segunda etapa, eles precisaram escolher celulares, identificados por números. Um por vez, cada um dos quatro participantes escolheram um celular. Em cada aparelho, ou ele estava com uma mensagem positiva, ou negativa. Se ele encontrasse a mensagem positiva, poderia eliminar um dos participantes da prova. Apenas três aparelhos estavam com essa mensagem. Ao final, restou apenas um participante, que foi o Líder da Semana.

O novo líder fica imune ao Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Além disso, pode indicar alguém à berlinda, como Cowboy fez com Milena e Babu com Matheus. Big Fone BBB 26 Além da terceira Prova do Líder da temporada, o Big Fone tocou antes da disputa. Quem atendeu foi Breno. Ele ganhou o poder de vetar uma pessoa de participar da Prova do Líder, Prova do Anjo e do Bate-volta. Breno escolheu vetar Brígido.