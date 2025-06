Linn da Quebrada diz que tempo no BBB a manteve longe das drogas

Leia Também | Saiba quais são os lançamentos da semana no streaming

A cantora e atriz Linn da Quebrada declarou que os 77 dias de confinamento no Big Brother Brasil 2022 foi o primeiro momento de sua vida em que ficou distante das drogas. A artista afirmou à revista Glamour que o reality show foi sua "primeira rehab".

A artista contou que, antes de entrar no BBB, vinha sentindo que o uso de substâncias tóxicas estava fugindo de seu controle e atribui o vício à depressão. No primeiro tratamento, realizado antes da participação no programa, Linn confessou que resistiu à mudança.

"De início, eu não quis aceitar essa ajuda. Antes do Big Brother, eu já estava enfrentando questões e entendendo que as coisas estavam caminhando para um lugar em que eu estava perdendo o controle", afirmou. Durante a participação, ela disse que entrou em contato com a própria vulnerabilidade pela primeira vez.

Linn da Quebrada: depressão, reabilitação e encontro com Fernanda Montenegro

Linn da Quebrada passou pela sua primeira internação em abril de 2024 para tratar a depressão. Essa passagem pela clínica de reabilitação foi realizada de maneira involuntária. "Eu não aceitava que eu estava adoecida", revelou a artista à imprensa. Em 2025, a cantora foi internada novamente.

“Dessa vez, quando eu sou internada, sinto que as coisas são um pouco diferentes. Eu me senti muito amada, apesar de como as coisas foram expostas aqui fora”, comenta a artista, se referindo ao vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece ao lado de um homem em um período de vulnerabilidade, de uso abusivo de substâncias, reconhece.