Líder do BBB 26: o que Maxiane ganhou além da imunidade?

Primeira mulher a liderar a edição, Maxiane garante imunidade, VIP e protagonismo na semana mais intensa do reality
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Maxiane venceu a Prova do Líder após disputa em grupo e fase final de sorte

Ela garantiu imunidade no terceiro Paredão da temporada

A sister se tornou a primeira mulher e a primeira Pipoca a liderar o BBB 26

A Líder definiu o VIP da semana e terá acesso ao quarto especial

Nova dinâmica do programa exige mais etapas para conquistar o apartamento

Semana terá quatro ligações do Big Fone e formação de Paredão triplo

A noite dessa quinta-feira, 29, marcou uma virada importante no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). Após uma disputa longa e cheia de reviravoltas, Maxiane conquistou a liderança da semana e assumiu um dos cargos mais estratégicos do reality. A vitória foi anunciada ainda no Provódromo e mudou imediatamente o clima na casa.

Além de escapar do terceiro Paredão da temporada, que será formado no domingo, 1º, a sister passou a concentrar decisões que podem impactar diretamente o jogo. 

A seguir, saiba quais são os prêmios e privilégios do líder no BBB 26:

Como foi a Prova do Líder do BBB 26

A Prova do Líder foi dividida em duas etapas bem distintas. Na primeira fase, os participantes enfrentaram uma disputa em grupo, com um circuito cronometrado que exigia agilidade e trabalho em equipe. Apenas o time com o melhor desempenho avançaria para a etapa final.

Breno, Marciele, Maxiane e Marcelo registraram o menor tempo e garantiram vaga na decisão. Os demais brothers ficaram fora da disputa pela liderança ainda nessa fase inicial.

Decisão individual exigiu sorte e atenção

Na etapa final, a prova passou a ser individual e colocou os finalistas diante de uma dinâmica baseada em sorte. Cada participante escolhia celulares numerados, sabendo que apenas alguns continham mensagens válidas para seguir no jogo.

A tensão aumentou a cada erro até que Maxiane foi a última a encontrar a mensagem correta. Com isso, ela venceu a prova e garantiu oficialmente a liderança da semana.

Com a vitória, Maxiane entrou para a história da edição. Ela se tornou a primeira mulher a conquistar a liderança no BBB 26 e também a primeira participante do grupo Pipoca a usar a coroa nesta temporada.

O que Maxiane ganhou além da imunidade

Além de ficar imune ao próximo Paredão, Maxiane passou a ter acesso ao Quarto do Líder, com direito a conforto exclusivo e fotos da família. A sister também assumiu o poder de montar o VIP da semana, garantindo uma alimentação mais completa para os escolhidos.

Os participantes colocados no VIP por Maxiane foram:

Os demais brothers seguem na Xepa.

Nesta semana, não houve a dinâmica da Mira do Líder, o que significa que Maxiane não precisou distribuir pulseiras nem indicar alvos previamente.

Mudanças nos prêmios do Líder no BBB 26

Diferente das edições anteriores, vencer a Prova do Líder não garante automaticamente um apartamento no BBB 26. A nova regra foi anunciada por Gil do Vigor e prevê uma sequência de etapas para a conquista do prêmio.

Para ganhar o apartamento avaliado em R$ 270 mil, o participante precisa vencer a Prova do Líder, realizar a Festa do Líder e permanecer no jogo até o top 10 da edição. Com a vitória desta semana, Maxiane deu o primeiro passo rumo ao prêmio, mas ainda precisa avançar na competição.

BBB 26: semana intensa com Big Fone e Paredão triplo

A liderança de Maxiane acontece em uma das semanas mais movimentadas do BBB 26. Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone vai tocar quatro vezes, em diferentes momentos, interferindo diretamente nas provas e na formação do Paredão.

A dinâmica inclui exclusões de participantes das provas, consenso entre quem atender aos telefones e a formação de um Paredão triplo no domingo, 1º. A eliminação acontece na terça-feira, 3, quando um brother ou sister deixará o programa.

Expectativa para a Festa do Líder

Na próxima semana, Maxiane ainda terá direito à sua Festa do Líder, cujo tema não foi divulgado. A celebração será mais uma etapa necessária para que a sister siga na disputa pelo apartamento.

Com alianças sendo testadas, conflitos em andamento e decisões estratégicas à vista, a liderança de Maxiane promete influenciar diretamente os rumos do BBB 26 nos próximos dias.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

