Líder do BBB 26: o que Maxiane ganhou além da imunidade?Primeira mulher a liderar a edição, Maxiane garante imunidade, VIP e protagonismo na semana mais intensa do reality
Ela garantiu imunidade no terceiro Paredão da temporada
A sister se tornou a primeira mulher e a primeira Pipoca a liderar o BBB 26
A Líder definiu o VIP da semana e terá acesso ao quarto especial
Nova dinâmica do programa exige mais etapas para conquistar o apartamento
Semana terá quatro ligações do Big Fone e formação de Paredão triplo
A noite dessa quinta-feira, 29, marcou uma virada importante no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). Após uma disputa longa e cheia de reviravoltas, Maxiane conquistou a liderança da semana e assumiu um dos cargos mais estratégicos do reality. A vitória foi anunciada ainda no Provódromo e mudou imediatamente o clima na casa.
Além de escapar do terceiro Paredão da temporada, que será formado no domingo, 1º, a sister passou a concentrar decisões que podem impactar diretamente o jogo.
A seguir, saiba quais são os prêmios e privilégios do líder no BBB 26:
Como foi a Prova do Líder do BBB 26
A Prova do Líder foi dividida em duas etapas bem distintas. Na primeira fase, os participantes enfrentaram uma disputa em grupo, com um circuito cronometrado que exigia agilidade e trabalho em equipe. Apenas o time com o melhor desempenho avançaria para a etapa final.
Breno, Marciele, Maxiane e Marcelo registraram o menor tempo e garantiram vaga na decisão. Os demais brothers ficaram fora da disputa pela liderança ainda nessa fase inicial.
Decisão individual exigiu sorte e atenção
Na etapa final, a prova passou a ser individual e colocou os finalistas diante de uma dinâmica baseada em sorte. Cada participante escolhia celulares numerados, sabendo que apenas alguns continham mensagens válidas para seguir no jogo.
A tensão aumentou a cada erro até que Maxiane foi a última a encontrar a mensagem correta. Com isso, ela venceu a prova e garantiu oficialmente a liderança da semana.
Com a vitória, Maxiane entrou para a história da edição. Ela se tornou a primeira mulher a conquistar a liderança no BBB 26 e também a primeira participante do grupo Pipoca a usar a coroa nesta temporada.
O que Maxiane ganhou além da imunidade
Além de ficar imune ao próximo Paredão, Maxiane passou a ter acesso ao Quarto do Líder, com direito a conforto exclusivo e fotos da família. A sister também assumiu o poder de montar o VIP da semana, garantindo uma alimentação mais completa para os escolhidos.
Os participantes colocados no VIP por Maxiane foram:
Os demais brothers seguem na Xepa.
Nesta semana, não houve a dinâmica da Mira do Líder, o que significa que Maxiane não precisou distribuir pulseiras nem indicar alvos previamente.
Mudanças nos prêmios do Líder no BBB 26
Diferente das edições anteriores, vencer a Prova do Líder não garante automaticamente um apartamento no BBB 26. A nova regra foi anunciada por Gil do Vigor e prevê uma sequência de etapas para a conquista do prêmio.
Para ganhar o apartamento avaliado em R$ 270 mil, o participante precisa vencer a Prova do Líder, realizar a Festa do Líder e permanecer no jogo até o top 10 da edição. Com a vitória desta semana, Maxiane deu o primeiro passo rumo ao prêmio, mas ainda precisa avançar na competição.
BBB 26: semana intensa com Big Fone e Paredão triplo
A liderança de Maxiane acontece em uma das semanas mais movimentadas do BBB 26. Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone vai tocar quatro vezes, em diferentes momentos, interferindo diretamente nas provas e na formação do Paredão.
A dinâmica inclui exclusões de participantes das provas, consenso entre quem atender aos telefones e a formação de um Paredão triplo no domingo, 1º. A eliminação acontece na terça-feira, 3, quando um brother ou sister deixará o programa.
Expectativa para a Festa do Líder
Na próxima semana, Maxiane ainda terá direito à sua Festa do Líder, cujo tema não foi divulgado. A celebração será mais uma etapa necessária para que a sister siga na disputa pelo apartamento.
Com alianças sendo testadas, conflitos em andamento e decisões estratégicas à vista, a liderança de Maxiane promete influenciar diretamente os rumos do BBB 26 nos próximos dias.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4