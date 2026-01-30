Líder do BBB 26: o que Maxiane ganhou além da imunidade?

Vitória na Prova do Líder garante privilégios inéditos, vaga no VIP, acesso ao quarto especial e coloca Maxiane no centro da semana do BBB 26. / Crédito: Reprodução/Gshow

Semana terá quatro ligações do Big Fone e formação de Paredão triplo A noite dessa quinta-feira, 29, marcou uma virada importante no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). Após uma disputa longa e cheia de reviravoltas, Maxiane conquistou a liderança da semana e assumiu um dos cargos mais estratégicos do reality. A vitória foi anunciada ainda no Provódromo e mudou imediatamente o clima na casa.

Além de escapar do terceiro Paredão da temporada, que será formado no domingo, 1º, a sister passou a concentrar decisões que podem impactar diretamente o jogo.

A tensão aumentou a cada erro até que Maxiane foi a última a encontrar a mensagem correta. Com isso, ela venceu a prova e garantiu oficialmente a liderança da semana. Com a vitória, Maxiane entrou para a história da edição. Ela se tornou a primeira mulher a conquistar a liderança no BBB 26 e também a primeira participante do grupo Pipoca a usar a coroa nesta temporada. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp